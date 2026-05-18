Televisores Samsung, LG y Sony con hasta 2.000 euros de rebaja: El Corte Inglés liquida más de 200 smart TV en un outlet online

El Corte Inglés tira la casa por la venta con televisores de las marcas más premium con hasta 2.000 euros de rebajas. El gigante comercial español liquida más de 200 smart TV hasta este miércoles, 20 de mayo, en un outlet online que está arrasando en ventas.

En su página web, se pueden encontrar ofertas mejores que en el Black Friday o en cualquier periodo de rebajas. Una TV Samsung Oled, la máxima tecnología del mercado, de 77 pulgadas de 2025 cuesta hoy 2.299 euros cuando su precio original es de 4.399. Tiene una rebaja del 47%, que se traduce en un ahorro de 2.100 euros.

Otro ejemplo: puedes conseguir una TV Samsung Qled Mini Led de 65 pulgadas por 649 euros. Su valor original es de 1.499 euros (un 56% de rebaja). Otro más: una TV Oled de 55 pulgadas de LG por 999 euros frente a los 1.999 euros de su coste inicial (la rebaja en este caso es del 50%). Más: una Sony Qd-Oled de 55 pulgadas por 1.799 euros, ya que tiene un descuento del 35% (su precio original es de 2.799 euros).

A la mitad de precio

En este outlet se pueden encontrar verdaderos chollos. La mayoría de televisores están rebajados a la mitad de precio y algunos de ellos salen realmente baratos. Puedes tener una TV QLED de 75 pulgadas de Samsung por tan solo 779 euros. La rebaja en este caso es del 51% (1.599 euros cuesta en condiciones normales). O una Sony Led de 50 pulgadas, con un descuento del 42%: cuesta 549 euros. O una Samsung QLED de 65 pulgadas por 649 euros frente a los 1.299 euros de su valor original.

También móviles y ordenadores

Todas estas gangas, no obstante, tienen fecha de caducidad. Solo estarán disponibles hasta este miércoles. El outlet online de El Corte Inglés también incluyen ordenadores, móviles, aires acondicionados, frigoríficos, máquinas depiladoras y hasta consolas Nintendo.