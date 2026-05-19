Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de 20 cubiertos de bambú para llevar: por 0,99 euros
Estos cubiertos son plenamente sostenibles y con ellos podrás degustar todo tipo de alimentos que lleves contigo
Llega la primavera y es el momento de salir al aire libre a disfrutar del buen tiempo, los días que se alargan. Por ello, son muchos los que aprovechan las subidas de las temperaturas para poder disfrutar del aire libre todo lo que puedan, salir de excursión, pasar el día en la playa o, simplemente, desconectar de la rutina del día a día lejos de casa.
Hacer un picnic es un plan perfecto para realizar en pareja, con los pequeños de la casa o con amigos, de forma distendida. Así que si quieres pertrecharte con los mejores utensilios, Action tiene un artículo que hará las delicias de tus salidas, de una forma sostenible, reutilizable y cómoda de llevar: se trata de los cubiertos de bambú de la marca.
Unos cubiertos por menos de un euro
Action ofrece un juego de hasta 20 cubiertos (tenedores, cuchillos y cucharas), que son perfectos para una fiesta, llevar de picnic, usar en un camping o bajar a la playa. Su material es de bambú con certificación FSC®: bambú sostenible.
Estos cubiertos son plenamente sostenibles y con ellos podrás degustar todo tipo de alimentos que lleves contigo, desde deliciosas ensaladas, hasta tortillas, pescado, carne, etc.
Lo mejor de este juego de cubiertos es su precio. Y es que lo puedes conseguir por 0,99 euros, un precio espectacular para lo completo que es.
Recuerda que puedes conseguir este producto tanto en las tiendas físicas de Action como en la propia página web de la cadena de supermercados.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)