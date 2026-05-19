Llega la primavera y es el momento de salir al aire libre a disfrutar del buen tiempo, los días que se alargan. Por ello, son muchos los que aprovechan las subidas de las temperaturas para poder disfrutar del aire libre todo lo que puedan, salir de excursión, pasar el día en la playa o, simplemente, desconectar de la rutina del día a día lejos de casa.

Hacer un picnic es un plan perfecto para realizar en pareja, con los pequeños de la casa o con amigos, de forma distendida. Así que si quieres pertrecharte con los mejores utensilios, Action tiene un artículo que hará las delicias de tus salidas, de una forma sostenible, reutilizable y cómoda de llevar: se trata de los cubiertos de bambú de la marca.

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir el juego de 20 cubiertos de bambú para llevar: por 0,99 euros / ACTION

Unos cubiertos por menos de un euro

Action ofrece un juego de hasta 20 cubiertos (tenedores, cuchillos y cucharas), que son perfectos para una fiesta, llevar de picnic, usar en un camping o bajar a la playa. Su material es de bambú con certificación FSC®: bambú sostenible.

Estos cubiertos son plenamente sostenibles y con ellos podrás degustar todo tipo de alimentos que lleves contigo, desde deliciosas ensaladas, hasta tortillas, pescado, carne, etc.

Lo mejor de este juego de cubiertos es su precio. Y es que lo puedes conseguir por 0,99 euros, un precio espectacular para lo completo que es.

Recuerda que puedes conseguir este producto tanto en las tiendas físicas de Action como en la propia página web de la cadena de supermercados.