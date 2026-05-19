Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el potente aspirador que es el más barato del mercado: disponible por menos de 20 euros

Si quieres tener tu coche impoluto no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el potente aspirador inalámbrico más barato del mercado. Te costará menos de 20 euros, una oportunidad única para hacerse con él. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para comprarlo.

Se trata de un aspirador inalámbrico recargable de la marca Severin que incluye tres accesorios inteligentes y cable de carga de 12 voltios.

Aspirador inalámbrico. / Action

Este aspirador es mucho más de lo que crees, porque es adecuado no solo para aspirar polvo sino que también aspira líquidos.

Y es que este potente aspirador de mano tiene una batería recargable de 7,4 voltios y es muy ligero y maniobrable.

Sirve para limpiar la suciedad seca y líquida, y viene con un práctico cable de carga de 12 voltios para el encendedor del coche.

Es ideal para sesiones rápidas de limpieza en casa o estando de viaje.

Reducido precio

Pero lo mejor de todo es su precio, ya que este aspirador inalámbrico tan completo tiene un reducido precio de 19,98 euros, todo un chollo.