Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el pack de bombillas que se encienden y apagan solas: disponible por menos de 5 euros

La innovación al servicio del hogar. Eso es lo que ofrece Action con su pack de bombillas que se encienden y apagan solas. Una revolución para la casa por menos de 5 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Se trata de un pack de dos bombillas LED con sensor de liz que proporcionan una luz blanca cálida adicional para crear un ambiente acogedor y agradable.

Bombillas. / Action

Pero lo mejor de todo es que tienen sensor diurno y nocturno, se encienden automáticamente en la oscuridad y se apagan con luz.

Y es que estas bombillas LED proporcionan una luz cálida y acogedora al instante. Solo tienes que enroscarlas en un casquillo E27 y, gracias a su sensor de día y noche, se encienden y se apagan solas.

Son ideales para el vestíbulo, el pasillo, el dormitorio o una lámpara de exterior bajo un tejado.

Con estas bombillas te olvidarás de los interruptores, es inteligente, cómodo y siempre con luz de ambiente.

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, este pack de dos bombillas con sensor tiene un precio de 4,79 euros.