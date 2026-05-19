Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el toldo de jardín que se engancha en cualquier lado más barato del mercado: por solo 12,99 euros
Deja el suelo libre y no se necesita ningún tipo de obra para su instalación
El sol ya se ha convertido en el gran protagonista de los días en muchos rincones de España y los ciudadanos aprovechan para salir a tomar el aire, disfrutar de la luz y relajarse al tiempo que se broncean apra prapararse para la llegada del verano, la piscina y la playa.
Eso sí, hay que tener cuidado con las altas temperaturas y con pasar periodos prolongados de tiempo expuestos a los rayo del sol. Por ello, lo mejor es disponer de un buen toldo con el que poder crear sombra en casa y relajarse generando nuestro propio rincón especial. Para ello, Lidl ofrece el toldo que se adapta a cualquier tipo de espacio y es muy sencillo de colocar.
Un toldo por menos de 13 euros
El toldo de Livarno de Lidl es perfecto para aquellos que tengan una terraza o jardín y no tengan espacio suficiente para poner una sombrilla. "Práctica protección solar para el jardín, el balcón o la terraza", explican desde Lidl. De tejido de poliéster robusto y resistente a la intemperie, este toldo cuenta con una protección UV especialmente eficaz (factor de protección UV 60 según el estándar UV 801). Cuenta con bordes reforzados para una sujeción segura.
Este artículo incluye Incluye cuerda tensora, 6 muelles y 6 mosquetones. Sus medidas son, aproximadamente de 300 x A 200 centímetros, por lo que es perfecta para colocar en cualquier rincón de nuestra terraza, jardín o balcón y evitar que nos de el sol de forma directa.
Lo mejor de este producto es su precio. Y es que puedes conseguir este toldo ergonómico por tan solo 12,99 euros. Un precio espectacular para un toldo de estas características. Recuerda que puedes conseguir este completo parasol en las tiendas físicas de Lidl y a través de la página web de la propia cadena de supermercados.
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