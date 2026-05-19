Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cubertería de acero inoxidable al precio más barato: por solo 11,99 euros
El juego cuenta con cucharas, 4 tenedores, 4 cuchillos, 4 cucharitas
Con el buen tiempo es el momento de sorprender a nuestros invitados con comidas a cenas en nuestra casa o, si tienes suerte, en tu terraza, jardín o balcón. Por ello, qué mejor que tener lo mejor para lucir sobre la mesa y al mejor precio.
Y es que poder tener una cubertería de lujo a un precio espectacular, sin que nos haga un roto en nuestra cuenta bancaria, Lidl es la mejor opción, sin duda. Ejemplo de ello es el set de cubiertos de acero inoxidable de la marca Silvercrest que puedes encontrar en la cadena de supermercados alemana.
Un juego de acero inoxidable por menos de 12 euris
Lidl tiene un set de cubiertos de acero inoxidable para máxio 4 personas que se compone de 4 cucharas, 4 tenedores, 4 cuchillos, 4 cucharitas. Se trata deun set completo acero inoxidable de alta calidad (420 (13/0): cuchillos, 430 (18/0): tenedores, cucharas y cucharillas).
Lo mejor de todo es que pueden lavarse en el lavavajillas, por lo que no tendrás que fregar cada uno a mano una vez que termine la velada. Los modelo son negros o dorado e incluye, en total, 16 piezas.
Este set cubertería de acero inoxidable de Lidl lo puedes conseguir por tan solo 11,99 euros. Un precio espectacular par un artículo de estas características, que te durará para siempre y que se adapta a cualquier tipo de vajilla, ya sea para una cena elegante o para una comida más alegre en la terraza o jardín.
Recuerda que lo puedes comprar en las tiendas físicas de Lidl, así como en la página web de la famosa cadena de supermercados alemana.
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