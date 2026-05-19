Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de utensilios de cocina de acero inoxidable más barato del mercado: por solo 8,99 euros
Está compuesto por 1 cucharón, 1 espumadera, 1 espátula, 1 batidor de varillas y con práctica anilla para colgar.
Nuestra cocina es ese espacio en el que pasamos bastante horas preparando los platos con los que comeremos por la semana, realizando recetas para sacar el chef que llevamos dentro o sorprender a nuestros invitados con ricos preparados para nuestros invitados.
Y es que para cocinar bien no solo hay que tener buenas recetas y una materia prima de calidad, sino que las herramientas que utilicemos también son fundamentales. Si quieres dar un grio de 180 grados a tu cocina esta primavera y verano Lidl es la opción perfecta para adquirir lo mejor a un precio espectacular. Y es que en la cadena de supermercados alemanes puedes encontrar artículos de calidad, como el set de utensilios de cocina de acero inoxidable.
Unas herramientas de lujo a un precio muy barato
Este set de utensilios de Silvercrest de acero inoxidable de alta calidad está compuesto por 1 cucharón, 1 espumadera, 1 espátula, 1 batidor de varillas y con práctica anilla para colgar. Tiene un cabezal resistente al calor hasta 250 °CI y, lo, mejor de todo es que es apto para lavavajillas, por lo que lo puedes limpiar sin necesidad de perder tiempo frotando a mano tras preparar tus platos.
Con este juego de acero inoxidable tendrás los principales utensilios para preparar cualquier tipo de plato, desde una espátula para manejar tus carnes o pescados en la sartén o en el horno, una espumadera para remover el el bol los huevos, masas para postre o batir lo que necesites. O un cucharón para servir deliciosos platos de cuchara.
Y ahora viene lo mejor, su precio. Y es que puedes conseguir este set de utensilios de cocina de acero inoxidable por tan solo 8,999 euros. Un precio increíble para un juego completo de calidad. Recuerda que lo puedes adquirir en las cadenas de supermercados de Lidl así como en la página web de la marca.
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