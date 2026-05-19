Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el kit de entrenamiento en casa más barato del mercado: por menos de 10 euros
Más barato que la cuota mensual del gimnasio
Si no tienes tiempo para ir al gimnasio no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el kit de entrenamiento más barato del mercado, por menos de 10 euros, más barato que la cuota mensual del gimnasio. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Y es que en este kit podrás elegir entre una tabla de flexiones, un juego de mancuernas cortas o una pesa rusa.
En la tabla de flexiones tienes 12 posiciones diferentes para distintos ejercicios que están marcados con líneas de diferentes colores en la tabla.
Además, es plegable para un almacenamiento que ahorra espacio; y tiene 2 agarres con ranuras marcadas por colores en la tabla.
Esta tabla de flexiones aguanta un peso máximo por parte del usuario de 100 kilos.
También puedes optar por un juego de mancuernas cortas, de 2 kilos cada una. Tienen núcleo de hierro y revestimiento de PVC que protege el suelo para una larga durabilidad.
Además, la forma hexagonal evita que las mancuernas rueden; mientras que los agarres ligeramente redondeados garantizan una sujeción óptima y una mejor ergonomía.
Este juego de mancuernas incluye instrucciones.
Por último, también puedes elegir una pesa rusa de 10 kilos. Esta pesa rusa tiene un agarre extra ancho para un uso cómodo con ambas manos.
Además, la parte inferior es plana con pies de goma para una estabilidad óptima y también incluye instrucciones con ejemplos de ejercicios.
Precio
Pero lo mejor de todo es su precio, cada uno de estos kits tiene un precio de 9,99 euros.
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
- El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
- Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia
- La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
- ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)