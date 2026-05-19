Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el kit de entrenamiento en casa más barato del mercado: por menos de 10 euros

Más barato que la cuota mensual del gimnasio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el kit de entrenamiento en casa más barato del mercado: por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el kit de entrenamiento en casa más barato del mercado: por menos de 10 euros / Lidl

Benito Domínguez

Si no tienes tiempo para ir al gimnasio no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el kit de entrenamiento más barato del mercado, por menos de 10 euros, más barato que la cuota mensual del gimnasio. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Y es que en este kit podrás elegir entre una tabla de flexiones, un juego de mancuernas cortas o una pesa rusa.

Kit de entrenamiento.

Kit de entrenamiento. / Lidl

En la tabla de flexiones tienes 12 posiciones diferentes para distintos ejercicios que están marcados con líneas de diferentes colores en la tabla.

Además, es plegable para un almacenamiento que ahorra espacio; y tiene 2 agarres con ranuras marcadas por colores en la tabla.

Esta tabla de flexiones aguanta un peso máximo por parte del usuario de 100 kilos.

También puedes optar por un juego de mancuernas cortas, de 2 kilos cada una. Tienen núcleo de hierro y revestimiento de PVC que protege el suelo para una larga durabilidad.

Además, la forma hexagonal evita que las mancuernas rueden; mientras que los agarres ligeramente redondeados garantizan una sujeción óptima y una mejor ergonomía.

Este juego de mancuernas incluye instrucciones.

Por último, también puedes elegir una pesa rusa de 10 kilos. Esta pesa rusa tiene un agarre extra ancho para un uso cómodo con ambas manos.

Además, la parte inferior es plana con pies de goma para una estabilidad óptima y también incluye instrucciones con ejemplos de ejercicios.

Noticias relacionadas y más

Precio

Pero lo mejor de todo es su precio, cada uno de estos kits tiene un precio de 9,99 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
  3. El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
  4. Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
  5. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  6. Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia
  7. La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
  8. ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el kit de entrenamiento en casa más barato del mercado: por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el kit de entrenamiento en casa más barato del mercado: por menos de 10 euros

El comité de Fertiberia de Trasona, preocupado tras la denegación de las ayudas del PERTE de descarbonización

El comité de Fertiberia de Trasona, preocupado tras la denegación de las ayudas del PERTE de descarbonización

Avilés homenajea a Juan Merediz en el Ayuntamiento tras su récord en la Ruta del Descubrimiento y homenaje a Pedro Menéndez

Avilés homenajea a Juan Merediz en el Ayuntamiento tras su récord en la Ruta del Descubrimiento y homenaje a Pedro Menéndez

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla exprés de acero inoxidable más barata del mercado: por solo 39,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la olla exprés de acero inoxidable más barata del mercado: por solo 39,99 euros

Así ha sido la II Edición del Foro del Noroeste

Así ha sido la II Edición del Foro del Noroeste

Llanera se deleitará con el cachopín de San Isidro, que reinará en los fogones locales del 22 al 31 de mayo

Llanera se deleitará con el cachopín de San Isidro, que reinará en los fogones locales del 22 al 31 de mayo

Un nuevo bloque de viviendas de El Llano, en lucha ante el desahucio de ocho familias: "No tenemos soluciones"

Un nuevo bloque de viviendas de El Llano, en lucha ante el desahucio de ocho familias: "No tenemos soluciones"

La etapa 10 del Giro de Italia 2026, en imágenes

La etapa 10 del Giro de Italia 2026, en imágenes
Tracking Pixel Contents