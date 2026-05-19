Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el cortacésped más barato del mercado: disponible por solo 54,99 euros

Un producto que acabará volando de los estantes

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el cortacésped más barato del mercado: disponible por solo 54,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el cortacésped más barato del mercado: disponible por solo 54,99 euros / Lidl

Benito Domínguez

Si tienes un pequeño jardín en tu casa no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el cortacésped eléctrico más barato del mercado. Está disponible por solo 54,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un cortacésped eléctrico de la marca Parkside que tiene motor Turbo-Power de 1.300 vatios con gran potencia de arrastre.

Cortacésped.

Cortacésped. / Lidl

Este cortacésped ofrece buena maniobrabilidad gracias a su tecnología de construcción ligera de alta calidad y cuenta con una cuchilla afilada de acero especial con 32 centímetros de ancho de corte.

Tiene un ajuste de la altura de corte en 3 niveles, aproximadamente 20, 40 y 60 milímetros. Tiene un manillar de guiado extrancho y regulable en altura con empuñadura suave.

También dispone de caja de interruptores de seguridad con sistema antitirones para el cable integrado; y función de plegado para guardarlo sin ocupar mucho espacio.

Su recogedor de hierba es de 27 litros y fácil de quitar con asa de transporte e indicador de nivel de llenado. Además, cuenta con una carcasa robusta de plástico resistente a los golpes con asa de transporte integrada.

Sus ruedas son de marcha suave con perfil que no daña el césped y el nivel de presión sonora es de aproximadamente 86 decibelios.

Noticias relacionadas y más

Ha bajado de precio

Este cortacésped estaba originalmente a 57,99 euros, pero ha bajado de precio y ahora solo te costará 54,99 euros, acabará volando de los estantes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
  3. El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
  4. Caldones llora a Geli Díaz, hostelera de La Bombilla, fallecida tras atragantarse en la comunión de su nieto: 'Era sociable y servicial
  5. Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
  6. Multado con 200 euros un motorista por no respetar la nueva bajada de velocidad obligatoria que se estipula por Ley: la Guardia Civil extrema la viiglancia
  7. La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
  8. ¿Cuáles son dos de los barrios más 'cool' de Asturias?: están en el extrarradio de Oviedo y Gijón, sus vecinos dicen que 'hay de todo', disfrutan de tranquilidad y el gancho es la vivienda asequible (hasta ahora)

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el cortacésped más barato del mercado: disponible por solo 54,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el cortacésped más barato del mercado: disponible por solo 54,99 euros

Se busca director para el Museo Marítimo de Asturias: un año de incertidumbre desde que se abrió el proceso y aún no existe relevo para José Ramón García

Se busca director para el Museo Marítimo de Asturias: un año de incertidumbre desde que se abrió el proceso y aún no existe relevo para José Ramón García

Isolina Riaño: « La ONG ‘Arco Iris’ defiende los derechos de las niñas y adolescentes en Nicaragua»

Isolina Riaño: « La ONG ‘Arco Iris’ defiende los derechos de las niñas y adolescentes en Nicaragua»

"Me echan a la calle el jueves con cuatro hijos a mi cargo y el Ayuntamiento no me consigue un piso de emergencia", clama una vecina de Llanera a punto de ser desahuciada

"Me echan a la calle el jueves con cuatro hijos a mi cargo y el Ayuntamiento no me consigue un piso de emergencia", clama una vecina de Llanera a punto de ser desahuciada

La reforma integral del refugio de montaña de Brañagallones se encarece y se acerca ya al millón de euros

La reforma integral del refugio de montaña de Brañagallones se encarece y se acerca ya al millón de euros

El director general de Pesca visita Luanco para abordar el relevo generacional y próximas mejoras en el Gayo

El director general de Pesca visita Luanco para abordar el relevo generacional y próximas mejoras en el Gayo

Castricom cierra su campaña de primavera con cerca de 2.500 papeletas repartidas entre los clientes

Castricom cierra su campaña de primavera con cerca de 2.500 papeletas repartidas entre los clientes

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el kit de entrenamiento en casa más barato del mercado: por menos de 10 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el kit de entrenamiento en casa más barato del mercado: por menos de 10 euros
Tracking Pixel Contents