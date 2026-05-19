Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el cortacésped más barato del mercado: disponible por solo 54,99 euros

Si tienes un pequeño jardín en tu casa no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el cortacésped eléctrico más barato del mercado. Está disponible por solo 54,99 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.

Se trata de un cortacésped eléctrico de la marca Parkside que tiene motor Turbo-Power de 1.300 vatios con gran potencia de arrastre.

Cortacésped. / Lidl

Este cortacésped ofrece buena maniobrabilidad gracias a su tecnología de construcción ligera de alta calidad y cuenta con una cuchilla afilada de acero especial con 32 centímetros de ancho de corte.

Tiene un ajuste de la altura de corte en 3 niveles, aproximadamente 20, 40 y 60 milímetros. Tiene un manillar de guiado extrancho y regulable en altura con empuñadura suave.

También dispone de caja de interruptores de seguridad con sistema antitirones para el cable integrado; y función de plegado para guardarlo sin ocupar mucho espacio.

Su recogedor de hierba es de 27 litros y fácil de quitar con asa de transporte e indicador de nivel de llenado. Además, cuenta con una carcasa robusta de plástico resistente a los golpes con asa de transporte integrada.

Sus ruedas son de marcha suave con perfil que no daña el césped y el nivel de presión sonora es de aproximadamente 86 decibelios.

Ha bajado de precio

Este cortacésped estaba originalmente a 57,99 euros, pero ha bajado de precio y ahora solo te costará 54,99 euros, acabará volando de los estantes.