Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la toalla de playa 2 en 1 que será indispensable este verano: es la más barata del mercado

Llega el verano y el calor por eso no puedes perderte la oferta que tienen en Action, la toalla de playa 2 en 1 que será indispensable este verano, ya que tendrás una toalla y una bolsa para todas tus cosas. Además, es la más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Y es que si por algo destaca esta toalla de playa 2 en 1 es por la mayor comodidad, porque tendrás bolsa y toalla de playa de un solo accesorio.

Toalla de playa. / Action

Además, es ligera y compacta para transportarla fácilmente. Asimismo, cuenta con rayas veraniegas para un look alegre.

De este modo, irás a la playa sin preocupaciones con esta práctica bolsa y toalla de playa 2 en 1. Mete todas tus cosas en la bolsa y, cuando llegues, despliégala como una gran toalla de playa.

Es superpráctica para un día de sol, piscina o parque. Las alegres rayas le dan un aire veraniego y la convierten al instante en un complemento imprescindible. Ligera y fácil de transportar, es perfecta para cualquier viaje espontáneo.

Precio de escándalo

Además, la tienes disponible en tres colores, rojo, azul y verde y tiene un precio de escándalo. Originariamente costaba 9,95 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,95 euros porque está en la promoción semanal de Action.