Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de jardín XXL sin cables que es la más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros
Una oferta totalmente irresistible
Llega el verano y apetece mucho más pasar tiempo en el jardín, pues ahora lo llevarás a otro nivel con la lámpara de jardín XXL sin cables que venden en Action y que es la más barata del mercado. Está disponible por menos de 30 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.
Y es que esta lámpara proporciona luz ambiente con varios colores entre los que elegir, además es recargable y fácil de transportar tanto para interiores como exteriores.
Además, incluye un mando a distancia con 24 funciones.
Con esta lámpara de pie recargable crearás ambiente al instante. Elige entre diferentes colores y adapta la iluminación a tu estado de ánimo.
Esta lámpara es perfecta para fiestas en el jardín o una agradable velada en casa. Además, el mando a distancia te permite controlarlo todo cómodamente desde tu silla.
Con 120 lúmenes, proporciona una luz brillante donde la necesites.
Descuento
Las medidas de esta lámpara son de 23,5 por 104 centímetros y antes tenía un precio de 39,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 29,95 euros, una oferta totalmente irresistible.
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