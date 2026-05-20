Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de jardín XXL sin cables que es la más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros

Una oferta totalmente irresistible

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de jardín XXL sin cables que es la más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la lámpara de jardín XXL sin cables que es la más barata del mercado: disponible por menos de 30 euros / Action

Benito Domínguez

Llega el verano y apetece mucho más pasar tiempo en el jardín, pues ahora lo llevarás a otro nivel con la lámpara de jardín XXL sin cables que venden en Action y que es la más barata del mercado. Está disponible por menos de 30 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Y es que esta lámpara proporciona luz ambiente con varios colores entre los que elegir, además es recargable y fácil de transportar tanto para interiores como exteriores.

Lámpara de jardín.

Lámpara de jardín. / Action

Además, incluye un mando a distancia con 24 funciones.

Con esta lámpara de pie recargable crearás ambiente al instante. Elige entre diferentes colores y adapta la iluminación a tu estado de ánimo.

Esta lámpara es perfecta para fiestas en el jardín o una agradable velada en casa. Además, el mando a distancia te permite controlarlo todo cómodamente desde tu silla.

Con 120 lúmenes, proporciona una luz brillante donde la necesites.

Noticias relacionadas y más

Descuento

Las medidas de esta lámpara son de 23,5 por 104 centímetros y antes tenía un precio de 39,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un descuento del 25 por ciento, con lo que se queda en 29,95 euros, una oferta totalmente irresistible.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
  2. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
  3. Uber arranca hoy en Asturias: estas son las ciudades en las que funcionará y los precios básicos
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente máquina de coser de Singer que es la más barata del mercado: tiene un descuento de casi el 70 por ciento
  5. El responsable de la DGT emite un comunicado en el Congreso para aclarar las dudas del adiós a la baliza v-16 y la reducción de la normativa: 'Caerá como fruta madura
  6. Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
  7. La orquesta Panorama y Leire Martínez, estrellas de la programación musical de la fiesta de los Exconxuraos de este año en Llanera
  8. Así son los pisos de alquiler asequible para jóvenes de Lugones: 36 tienen una habitación, 8 cuentan con dos, y dispondrán de zonas comunes con secadoras

Podcasts, Fiesta de la Lectura, cien autores y un derbi entre Oviedo y Sporting: así es la programación de la Feria del Libro de Gijón de este año

Podcasts, Fiesta de la Lectura, cien autores y un derbi entre Oviedo y Sporting: así es la programación de la Feria del Libro de Gijón de este año

El 83% de los madrileños aprueba la sanidad pública de su comunidad y un 19% le otorga un sobresaliente

El 83% de los madrileños aprueba la sanidad pública de su comunidad y un 19% le otorga un sobresaliente

"Nos lo pasamos bomba": Luarca celebra el encuentro de personas del Noroccidente (mayoritariamente mujeres) que participan en el programa de actividades en la zona rural"Rompiendo Distancias"

"Nos lo pasamos bomba": Luarca celebra el encuentro de personas del Noroccidente (mayoritariamente mujeres) que participan en el programa de actividades en la zona rural"Rompiendo Distancias"

En imágenes: más de 200 personas se reúnen en Luarca gracias al programa Rompiendo Distancias

En imágenes: más de 200 personas se reúnen en Luarca gracias al programa Rompiendo Distancias

El Cabritu Bermeyu reivindica su valor gastronómico en Ribera de Arriba

El Cabritu Bermeyu reivindica su valor gastronómico en Ribera de Arriba

La declaración en el Congreso sobre el futuro de la baliza v16: "Que la gente siga saliendo de su vehículo otra vez y vuelva a poner los triángulos", "no se ve nada"

La declaración en el Congreso sobre el futuro de la baliza v16: "Que la gente siga saliendo de su vehículo otra vez y vuelva a poner los triángulos", "no se ve nada"

Vox exige "rigor" al Ayuntamiento de Oviedo antes de comprar la antigua Fábrica de Loza de San Claudio

Vox exige "rigor" al Ayuntamiento de Oviedo antes de comprar la antigua Fábrica de Loza de San Claudio

Pilar Martínez Ceyanes ya es la primera mujer en presidir la sala de lo Contencioso del TSJA: "Estaremos vigilantes para que la nueva oficina judicial garantice que la tutela judicial sea efectiva"

Pilar Martínez Ceyanes ya es la primera mujer en presidir la sala de lo Contencioso del TSJA: "Estaremos vigilantes para que la nueva oficina judicial garantice que la tutela judicial sea efectiva"
Tracking Pixel Contents