Es el momento de poner el césped a punto ahora que la primavera ya está aquí y el buen tiempo ha llegado. Y es que tras el invierno y con la subida de las temperaturas los terrenos florecen y la hierba crece más rápido, por lo que debemos cuidar estos espacios más a menudo.

Para aquellos que tengan la suerte de tener un jardín con césped o una finca con prados, saben de la importancia de no dejar que estos espacios estén descuidados. Por ello, es imprescindible tener las herramientas adecuadas y que, además, nos faciliten el trabajo sin que nos suponga un esfuerzo añadido. Lidl tiene el cortacésped eléctrico »PERM 1300 A1«, que deja tu jardín como una auténtica alfombra verde.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cortacésped eléctrico para jardín o prado que baja su precio al más barato: por solo 54,99 euros deja el césped como una alfombra / LIDL

El cortacésped eléctrico más barato

Este aparato tiene un motor Turbo-Power de 1300 W con gran potencia de arrastre y una buena maniobrabilidad gracias a su tecnología de construcción ligera de alta calidad. A la hora de trabajar el césped, cuenta con una cuchilla afilada de acero especial con 32 cm de ancho de corte y un ajuste de la altura de corte en 3 niveles: aprox. 20 / 40 / 60 mm.

Su manejo es muy sencillo y cómodo gracias a su manillar de guiado extra ancho y regulable en altura con empuñadura suave. También cuenta con una caja de interruptores de seguridad con sistema antitirones para el cable integrado.

Otro detalle a tener en cuenta de este cortacésped es que una vez que hayas terminado de usarlo no te ocupara espacio gracias a su Función de plegado para guardarlo sin ocupar mucho espacio. Respecto al almacenamiento, tiene un recogedor de hierba de 27 litros fácil de quitar con asa de transporte e indicador de nivel de llenado. Su carcasa robusta de plástico es resistente a los golpes con asa de transporte integrada. Tiene unas ruedas de marcha suave con perfil que no daña el césped.

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Este aparato lo puedes adquirir por solo 54,99 euros gracias a su precio rebajado que lo convierte en el aparato de estas características más barato del mercado. Recuerda que lo puedes adquirir en las tiendas físicas de Lidl y también en la página web de la cadena de supermercados alemana.