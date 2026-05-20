Si has cambiado tu ropa del armario por la llegada del calor ye l buen tiempo, también es el momento de hacerlo con tu ropa de cama. Es cierto que por las noches aun refresca pese al calor de la mañana, pero en apenas un mes ya estaremos en verano y en diferentes regiones las altas temperaturas también se notarán por la noche.

Dormir con sábanas nuevas, ligeras y frescas ayuda a conciliar el sueño y descansar mejor. Si quieres conseguir un juego nuevo de cama sin tener que hacer un agujero en tu cuenta bancaria, debes acudir a Lidl y conseguir el producto de mejor calidad para la cama: la Sábana bajera de microfibra jersey 90-100 x 200 cm

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de ropa de cama de primavera más barato del mercado: por solo 3,99 euros / LIDL

Unas sábanas por menos de 4 euros

Este juego es de calidad gracias a su Mmicrofibra de alta calidad: agradable al tacto y suave. Las sábanas de cama cuentan con una goma elástica perimetral para un ajuste perfecto. Además, lo puedes lavar en la lavadora sin ningún tipo de miedo ya que no encoge gracias al tratamiento Sanfor. Es fácil de cuidar: se puede lavar a máquina hasta 60 °C y es apta para secadora

No te preocupes por colocarlo debido a que cuenta con un ajuste óptimo gracias a su gran elasticidad. También debes saber que es apta para colchones de hasta 20 cm de altura.

Este juego de sábanas está disponible en cuatro colores: azul; azul oscuro; gris; blanco. Lo mejor es que puedes conseguir la sábana bajera de microfibra jersey 90-100 x 200 cm por solo 3,99 euros. Un precio ideal para renovar tu ropa de cama sin hacer un gran gasto.

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Recuerda que puedes conseguir estas sábanas tanto en las tiendas físicas de Lidl como en la propia página web de la cadena de supermercados de origen alemán.