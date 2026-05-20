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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la hidrolimpiadora recargable 20V para limpiar el coche, las puertas o el jardín: por solo 34,99 euros

Se trata de una práctica boquilla multifunción para 6 tipos de chorro regulables que también apta para el uso con detergente, incluye boquilla con depósito de detergente

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la hidrolimpiadora recargable 20V para limpiar el coche, las puertas o el jardín: por solo 34,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la hidrolimpiadora recargable 20V para limpiar el coche, las puertas o el jardín: por solo 34,99 euros

Daniel Cid

Con la primavera es el momento de salir a la terraza y jardín, pero también es cierto que el polen, las flores que florecen y el polen que vuela puede dejar nuestro jardín e incluso nuestro coche hecho unos zorros. Por ello, si queremos tener todo limpio y perfecto para visitas o, simplemente, por cuidarlo, debemos limpiar más a menudo de lo que nos gustaría.

La mejor manera es quitarlo con agua a presión y, si no cuentas con este aparato en casa, Lidl te ofrece la opción más económica y potente que dejará tu entrada e incluso tu coche como nuevos. Así que no dudes en acercarte a los supermercados de la cadena alema y adquirir la Hidrolimpiadora recargable 20V.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la hidrolimpiadora recargable 20V para limpiar el coche, las puertas o el jardín: por solo 34,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la hidrolimpiadora recargable 20V para limpiar el coche, las puertas o el jardín: por solo 34,99 euros / Lidl

Una limpiador de agua que se adapta a cualquier espacio

Ligera y portátil esta hidrolimpiadora ideal para zonas sin conexión de agua o electricidad gracias a su función de autoaspiración para utilizar fuentes de agua alternativas como un bidón de agua de lluvia o una cisterna. Puedes usarla para trabajos de limpieza en la casa y el jardín o para regar las plantas o incluso para eliminar la suciedad que se pega en tu coche.

Este producto que vende Lidl consiste en una lanza pulverizadora con una práctica boquilla multifunción para 6 tipos de chorro regulables que también apta para el uso con detergente, incluye boquilla con depósito de detergente

Es perfecta Para limpiar con una presión media suave pero eficiente (máx. 25 bar) ya que cuenta con una manguera de aspiración de 6 m con cesta de filtrado. Su uso no puede ser más sencillo gracias a su empuñadura de pistola ergonómica con interruptor de bloqueo y agarre suave antideslizante.

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Este producto lo puedes adquirir por 34,99 euros, un precio espectacular para un producto de estas características que deja las superficies como nuevas. Recuerda que puedes conseguir la Hidrolimpiadora recargable 20V.

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