Muchas familias tiene en su hogar dos tipos de vajillas, aquella que guardan para ocasiones más especiales y otras que sacan a diario o que prefieren utilizar para comidas en la terraza o jardín. Y es que aunque pueda parecer una locura, renovar tu vajilla o conseguir una nueva, totalmente completa y para varios comensales es más sencillo de lo que parece gracias a Lidl.

La cadena de supermercados de origen alemán cuenta con un juego de vajilla 18 unidades de un tono que pega con cualquier tipo de decoración y que, sin duda, hará las delicias de tus eventos en casa esta primavera y verano. Y lo mejor de todo es que te costará menos de 20 euros.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de vajilla 18 unidades más barata del mercado: por 19,99 con plato principal, hondo y de postre de procelana / LIDL

Una vajilla completa de alta calidad

Lo mejor de esta vajilla no es solo su variedad, sino también su calidad. Y es que este producto es de porcelana de alta calidad. Como te decíamos, está compuesta de 18 piezas que son 6 platos llanos, 6 platos hondos y 6 de postre, por lo que es perfecta para una familia numerosa y para sacar cuando seas el encargado o la encargada de organizar u evento especial en tu casa.

Su material es de porcelana y su color es un blanquecino de color crema que pega con cualquier tipo de decoración y es muy sencillo de limpiar. Y es que esta vajilla es perfectamente apta para el lavavajillas, por lo que no tendrás que perder el tiempo limpiando a mano cada plato después de una comida o cena numerosa. Además, desde Lidl también especifican que puedes meter los platos en el microondas, por lo que el calentar tus comidas de una forma rápida y eficaz no puede ser más sencillo.

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Y lo mejor de todo es el precio, porqué puedes conseguir el juego de vajilla 18 unidades de Lidl por solo 19,99 euros, sin duda un precio espectacular para un set tan completo. Recuerda que te puedes hacer con él en las tiendas físicas de la cadena de supermercados alemana y, también, a través de la página web de Lidl.