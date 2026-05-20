Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la bolsa para portaequipajes de coche de 425 litros más barata del mercado: por solo 31,99 euros y sin instalación en el techo
Es perfecta para ampliar el volumen de carga del vehículo, porque tiene una capacidad de hasta 425 litros en la que entrará prácticamente todo lo que quieras llevar: bolsas de viaje, todo tipo de prendas, calzado, tiendas de campaña, una cuna de bebé, cama para tu perro o lo que quieras y creas que puede caber
Queda solo un mes para la llegada del verano y seguro que no son pocos los que ya están planificando sus vacaciones lejos del hogar, ya sea en un destino de playa, en la montaña, cruzando fronteras o desconectando en el pueblo junto a los nuestros.
Seguro que millones de estos viajes se harán por carretera y no son pocos los que cargarán con la 'casa a cuestas' para que no les falte de nada. Para facilitar el viaje y que no haya problemas de espacio, la cadena de supermercados Lidl cuenta con una bolsa para portaequipajes de coche que se coloca en la parte de arriba del vehículo.
Fácil fijación y apto para cualquier vehículo
La bolsa para portaequipajes de coche Ultimate Speed de Lidl se caracteriza por su fácil fijación al portaequipajes de techo mediante 4 correas. Es perfecta para ampliar el volumen de carga del vehículo, porque tiene una capacidad de hasta 425 litros en la que entrará prácticamente todo lo que quieras llevar: bolsas de viaje, todo tipo de prendas, calzado, tiendas de campaña, una cuna de bebé, cama para tu perro o lo que quieras y creas que puede caber.
Lo mejor de todo es que esta bolsa para portaequipajes es plegable para ahorrar espacio, por la que la puedes guardar donde quieras. Así que Lidl te ofrece la mejor ampliación de tu maletero para poder llevar ese equipaje extra que crees que no va a caber o, simplemente, para ir algo más espaciados dentro del vehículo y dejar visibilidad con la venta trasera mientras circulamos por carretera. Esta bolsa de viaje, además de su amplio espacio tiene dos ventajas que la convierten en uno de los productos más demandando de Lido: por un lado, su fácil instalación, ya que no necesita de herramientas para su colocación. Por otro, su precio.
Y es que puedes conseguir la bolsa para portaequipajes de coche de Lidl por tan solo 31,99 euros. Un precio que es una auténtica ganga para ganar espacio extra en nuestros viajes por carretera.
Recuerda que puedes conseguir este producto, tanto en las tiendas físicas de Lidl como en la página web oficial de la cadena de supermercados alemana.
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