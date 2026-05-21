Mañana se esperan colas kilométricas en Action para conseguir un novedoso aplicador de crema solar: por menos de 2 euros no te manchas las manos
Tiene rodillo para dejar una capa uniforme de producto y es reutilizable
La protección solar es un indispensable cuando llega el buen tiempo. Para tenerla siempre a mano y reaplicarla cuando sea necesario, Action ha lanzado un dispositivo que se puede llevar a cualquier lado y que permite ponerse crema sin mancharse las manos. No es de extrañar que haya colas para hacerse con este novedosos artilugio.
"Este aplicador de protector solar recargable hace que aplicar la crema sea mucho más fácil y limpio. La suave capa exterior de silicona se adapta cómodamente a la mano y garantiza una distribución uniforme sin derrames. Ideal para viajes, vacaciones o protección diaria. Solo tienes que llenarlo con tu crema solar favorita". Esta es la definición de este producto que dan en la página web. Especifican también que tiene un pequeño rodillo para que su aplicación sea más sencilla.
Cuesta 1,43 euros y es la salvación para esas personas que no les gusta mancharse las manos con la crema solar. Los aplausos en redes sociales se cuentan por cientos. Parece que muchas personas estaban esperando por un artilugio así para el verano.
La toalla de playa
Action se prepara para el verano con una gran variedad de productos para la playa y la piscina. Una de sus novedades más aclamadas es la toalla que también es un bolso de playa. Y es que si por algo destaca esta toalla de playa 2 en 1 es por la mayor comodidad, porque tendrás bolsa y toalla de playa de un solo accesorio.
Además, la tienes disponible en tres colores, rojo, azul y verde y tiene un precio de escándalo. Originariamente costaba 9,95 euros, pero ahora tiene un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 7,95 euros porque está en la promoción semanal de Action.
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