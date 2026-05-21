Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros
Podrás disfrutar del sabor único de este espresso original en agradable compañía de amigos
Amanecer soleado, temperatura que invita a ver en manga corta cómo sale el sol y un café recién hecho en tu terraza o jardín. Para muchos, ese puede ser un sinónimo de felicidad. Disfrutad de la quietud de la mañana antes de comenzar un día de trabajo o, relajarse en vacaciones sin más preocupaciones que disfrutar del tiempo que disponemos.
Y es que hay formas y formas de tomar café, pero desde luego, una 5 estrellas: a la italiana. Si eres una persona 'cafetera' y te gusta disfrutar de esta bebida, Lidl cuenta con ,a cafetera italiana de espresso «KONA» a un precio espectacular.
Café italiano de calidad en casa
La Cafetera de espresso «KONA» de la marca Bialetti es de acero y tiene una capacidad de 170 ml. "El ritual del espresso italiano En 1933, con la invención de la Moka Express, Bialetti revolucionó la forma de preparar el espresso italiano, expresando así su creatividad, cultura y pasión. Tanto entonces como ahora, existen los mejores productos para tu hogar, donde podrás disfrutar del sabor único de este espresso original en agradable compañía de amigos".
Con un color plateado de estilo retro, esta cafetera es mucho más que un artilugio para preparar la bebida más especial de la mañana o de la sobremesa. Se trata de un artículo que puedes lucir en tu cocina ala vista de todo gracias al encanto de su diseño y sorprender a tus invitados en una comida, o cena en la terraza o jardín para el momento postre en primavera o verano.
La puedes adquirir por tan solo 24,99 euros, un precio espectacular para un artículo tan decorativo como útil. Recuerda que la puedes comprar en las tiendas físicas de Lidl y a través de la página web de la cadena de supermercados alemana.
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