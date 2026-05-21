Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de bastones de trekking reforzados con aluminio al precio más barato: por solo 14,99 euros
Tienen una función telescópica de 2 vías (altura regulable sin escalonamientos de 100-135 cm), así como un sistema de amortiguación para una absorción óptima de los impactos
El trekking es un deporte de lo más completo que cada año gana más adepto. Lo tiene todo, caminas, trabaja músculos inferiores y abs, quema calorías y puedes disfrutar del aire libre mientras completas una ruta de montaña, junto a un río o por una senda en la propia ciudad.
Además, está al alcance prácticamente de todos, por lo que es ideal para nuevos aspirantes que quieren aprovechar este días de buen tiempo de primavera para ponerse en forma y desconectar lejos de la rutina. Un parte fundamental de del equipamiento son los bastones. Así que si quieres estrenarte en este deporte o, símplemente, cambiar el equipo que ya tienes por uno nuevo, Lidl tiene la mejor opción con sus bastones de aluminio para trekking.
Unos bastones unisex perfectos
Los bastones de trekking de Lidl son extremadamente ligeros y estables. Tienen una función telescópica de 2 vías (altura regulable sin escalonamientos de 100-135 cm), así como un sistema de amortiguación para una absorción óptima de los impactos.
Los platos de bastón de trekking extraíbles para evitar una penetración demasiado profunda en terrenos blandos. Cuentan también con unas almohadillas de asfalto amortiguadoras y extraíbles de plástico TPR antideslizante y un sistema de bloqueo con cierre de clip – carga máx.: 90 kg. La punta de carburo de tungsteno duradera con afilado hueco permitirá que nos e degasten y puedas caminar por cualquier tipo de terreno.
Respecto a su material, el aluminio ofrece una resistencia máxima a pesar de su muy baja densidad y torga a los bastones una ligereza especial con alta estabilidad y elasticidad.
Estos bastones, que están disponibles en un color gris o azul, los puedes adquirir por tan solo 14,99 euros. Un precio espectacular para un producto de estas características.
Recuerda que puedes comprar los bastones de aluminio para trekking en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de la página web de la cadena de supermercados alemana.
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