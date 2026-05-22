Llega el buen tiempo, los días que se alargan y quizá el momento de retomar esos deportes que teníamos olvidados y con los que podemos disfrutar al aire libre para desconectar de la rutina diaria.

El ciclismo gana adeptos cada año y es uno de los favoritos de jóvenes y mayores. Un deporte completo con el que podemos hacer kilómetros por montaña o carretera, quemar calorías y divertirnos con amigos o en solitarios. Pero la bicileta también es un vehículo de movilidad fundamental que gana seguidores en las ciudades. Si quieres sumarte a la moda de las bicletas eléctricas, que hacen que pedalear sea mucho más sencilla gracias asu asitencia. Decathlon tiene la oferta del mes: la E-bike HillMiles Mile 1 250W 36V10.4AH 14" Negro con 1548 euros de descuento.

Mañana se esperan colas kilométricas en Dectahlon para la bicicleta eléctrica 450 W que ha bajado 1.548 euros su precio: por solo 449 euros / Decathlon

Una bicicleta eléctrica de 10 que tira su precio

Dectahlon es la tienda especializada en deportes más famosa en toda Europa. Y esa bicicleta es un auténtico 'regalo' para los nuevos ciclistas. "Descubre la HillMiles Mile 1: bicicleta eléctrica 250W, batería 36V10.4AH, ruedas 14", freno de disco y diseño negro moderno, Ideal para tus viajes urbanos", cuentan desde la cadena.

Esta bicicleta apta para tramos urbanos soporta una carga máxima de 125 kilos y tiene un peso de 25 kg, por lo que es perfecta para transportar, guardar o cargar, a diferencia de otrso vehículos similares.

De color, negro, cuenta con un foco de luz en la parte delantera para los días más oscuros o para alumbrar tras la caída de la noche. Pero si hay un detalle de esta bicicleta que deja con la boca abierta en Decathlon es us precio. Y es que tras estar a la venta por 1998 euros, ahora se puede conseguir por tan solo 449 euros gracias a una oferta especial y una rebaja de 1548,01 euros. Sin duda se trata de una oportunidad única para sumarse a la moda del as bicicletas eléctricas y cambiar nuestra forma de desplazarnos-

Recuerda que puedes conseguir la E-bike HillMiles Mile 1 250W 36V10.4AH 14" Negro tanto en las tiendas físicas de Decathlon como a través de la página web de la cadena de tiendas deportivas.