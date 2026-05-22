Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la mesa de jardín extensible más barata del mercado: rápido y fácil de extender de 120 a 180 cm

El tablero es resistente a la intemperie, a los rayos UV y al desgaste.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la mesa de jardín extensible más barata del mercado: rápido y fácil de extender de 120 a 180 cm

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la mesa de jardín extensible más barata del mercado: rápido y fácil de extender de 120 a 180 cm

Daniel Cid

Tener un jardín es tener un reclamo irresistible para celebrar reuniones de amigos, familiares o comidas inesperadas al aire libre y bajo la comodidad del hogar. Es verdad que no hay nada más cómodo, sobre todo si se está con niños, que estar en un lugar dónde puedan estar a sus anchas mientras los adultos disfrutando de un rato distendido.

Por ello, el tener una mesa que pueda pasar de, por ejemplo, cuanto comensales a ocho, es todo un regalo. Sobre todo porqué cuando está recogida no quita espacio de uso y cuando se estira, crea el tamaño perfecto para quepan todo tipo de entrantes, platos principales, etc. Si no tienes esta mesa aún o si quieres darle una gira de 180 grados a tus muebles actuales, Lidl tiene la mesa perfecta de Lidl para recibir a tus invitados.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la mesa de jardín extensible más barata del mercado: rápido y fácil de extender de 120 a 180 cm

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la mesa de jardín extensible más barata del mercado: rápido y fácil de extender de 120 a 180 cm / LIDL

Una mesa de aluminio que se abre con solo un gesto

Esta mesa es ideal para jardín o terraza. Su montaje es rápido y fácil de extender de 120 a 180 cm cuando queremos extender la mesa para recibir a más comensales. Puede resisitir las inclemencias del tiempo gracias al tablero de vidrio de seguridad que, además, es resistente a la intemperie, a los rayos UV y al desgaste.

Esta mesa cuenta con una estructura de aluminio con recubrimiento en polvo y patas con tapas protectoras y ajuste de altura. Y es que, es perfecta para soportar a las inclemencias del tiempo dado a que es resistente a la corrosión y duradero.

Al ser un tablero de aluminio, su limpieza no puede ser más sencilla. Y es que con una sola pasada de un paño o papel de cocina quedará perfecta, libre de manchas y como recién comprada.

Noticias relacionadas y más

Lo mejor de esta mesa es que la puedes adquirir por 134,99 euros, un precio muy competitivo con otras mesas de calidad más dudosa y con menos prestaciones. Recuerda que la puedes conseguir en las tiendas físicas de Lidl y en la página web de la famosa cadena de supermercados de

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de dos maletas de cabina más baratas del mercado: ligeras, con cuatro ruedas y volumen ampliable
  2. El pescador del campanu del Narcea, Miguel Corral, se gastará el premio de 9.000 euros por la donación en vivo del salmón 'en juergas
  3. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de cubiertos de acero inoxidable para camping más barato del mercado: disponible por 4,99 euros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la máquina de café italiano espresso más barata del mercado: por solo 24,99 euros
  5. No tengo amigos. Al último lo maté': la historia violenta de 'Susi', el pistolero de la Sindical, acusado del doble crimen de su hermana y de su cuñado en Oviedo
  6. Localizan una calavera en el interior de una casa deshabitada de un barrio de Gijón
  7. Mario Díaz, catedrático de Ingeniería Química que se jubila: 'La universidad es una forma muy interesante y agradable de contribuir a la sociedad
  8. Un apicultor de Oviedo, un ganadero de leche en Navia y seis más de carne: la lista de los que aspiran a las ayudas de Asturias a la sucesión agraria

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la mesa de jardín extensible más barata del mercado: rápido y fácil de extender de 120 a 180 cm

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la mesa de jardín extensible más barata del mercado: rápido y fácil de extender de 120 a 180 cm

El dictamen final de la comisión de Cerredo mantiene el señalamiento a exconsejeros y políticos: "Tienen que ver directamente por acción u omisión"

El dictamen final de la comisión de Cerredo mantiene el señalamiento a exconsejeros y políticos: "Tienen que ver directamente por acción u omisión"

Nicolás Larcamón llega este viernes a Gijón para fichar por el Sporting de Gijón

Nicolás Larcamón llega este viernes a Gijón para fichar por el Sporting de Gijón

Las conductas de evitación y su influencia directa en el incremento del malestar psicológico

Borja Jiménez, sobre su salida del Sporting: "Traté de ser honesto y no poner en problemas al club con los tiempos"

Borja Jiménez, sobre su salida del Sporting: "Traté de ser honesto y no poner en problemas al club con los tiempos"

La sorprendente elección de especialidad de una gijonesa con el número 65 en el MIR: "Lo que más me gusta es que tiene un poco de todo"

La sorprendente elección de especialidad de una gijonesa con el número 65 en el MIR: "Lo que más me gusta es que tiene un poco de todo"
Tracking Pixel Contents