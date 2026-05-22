Tener un jardín es tener un reclamo irresistible para celebrar reuniones de amigos, familiares o comidas inesperadas al aire libre y bajo la comodidad del hogar. Es verdad que no hay nada más cómodo, sobre todo si se está con niños, que estar en un lugar dónde puedan estar a sus anchas mientras los adultos disfrutando de un rato distendido.

Por ello, el tener una mesa que pueda pasar de, por ejemplo, cuanto comensales a ocho, es todo un regalo. Sobre todo porqué cuando está recogida no quita espacio de uso y cuando se estira, crea el tamaño perfecto para quepan todo tipo de entrantes, platos principales, etc. Si no tienes esta mesa aún o si quieres darle una gira de 180 grados a tus muebles actuales, Lidl tiene la mesa perfecta de Lidl para recibir a tus invitados.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para la mesa de jardín extensible más barata del mercado: rápido y fácil de extender de 120 a 180 cm / LIDL

Una mesa de aluminio que se abre con solo un gesto

Esta mesa es ideal para jardín o terraza. Su montaje es rápido y fácil de extender de 120 a 180 cm cuando queremos extender la mesa para recibir a más comensales. Puede resisitir las inclemencias del tiempo gracias al tablero de vidrio de seguridad que, además, es resistente a la intemperie, a los rayos UV y al desgaste.

Esta mesa cuenta con una estructura de aluminio con recubrimiento en polvo y patas con tapas protectoras y ajuste de altura. Y es que, es perfecta para soportar a las inclemencias del tiempo dado a que es resistente a la corrosión y duradero.

Al ser un tablero de aluminio, su limpieza no puede ser más sencilla. Y es que con una sola pasada de un paño o papel de cocina quedará perfecta, libre de manchas y como recién comprada.

Lo mejor de esta mesa es que la puedes adquirir por 134,99 euros, un precio muy competitivo con otras mesas de calidad más dudosa y con menos prestaciones. Recuerda que la puedes conseguir en las tiendas físicas de Lidl y en la página web de la famosa cadena de supermercados de