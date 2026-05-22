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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador plegable de pelo de viaje con descuento del 48 por ciento: el más barato del mercado que no ocupa espacio

Está equipado con 2 combinaciones de niveles de calor y velocidad

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador plegable de pelo de viaje con descuento del 48 por ciento: el más barato del mercado que no ocupa espacio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador plegable de pelo de viaje con descuento del 48 por ciento: el más barato del mercado que no ocupa espacio

Daniel Cid

Con la llegada del calor y con el verano a la vuelta de la esquina (en menos de un mes entra esta estación) hay que vigilar nuestro pelo. Sobre todo con los baños en el mar, la piscina o practicando deporte al aire libre y con altas temperaturas.

Por ello, en estos meses es importante cuidar el cabello si queremos lucirlo suave, sedoso y limpio en los eventos de verano a los que acudamos. Y es que muchas veces se convierte en una duda sobre si guardarlo o no ne la maleta por no ocupar más espacio. Por ello, la cadena de supermercados Lidl cuenta con un prodcuto perfecto poder llevar en nuesra maleta o mochila y no perder espacio: el Remington Secador de viaje.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador plegable de pelo de viaje con descuento del 48 por ciento: el más barato del mercado que no ocupa espacio

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el secador plegable de pelo de viaje con descuento del 48 por ciento: el más barato del mercado que no ocupa espacio / LIDL

Un secador plegable digno de peluquería

"¡Consíguelo ahora y hazte con una ganga!", así de claro se muestra Lidl promocionando este artículo a través de la página web de la cadena de supermercados. "El secador de pelo On The Go D2404 de Remington no solo es perfecto para viajar gracias a su mango plegable. Con una potencia de 1400 W, genera un potente flujo de aire de 50 km/h. El secador de pelo On The Go D2400 está equipado con 2 combinaciones de niveles de calor y velocidad. Una boquilla de styling, el ajuste manual de voltaje y el gancho para colgar completan el equipamiento del secador de pelo", cuentan desde la marca.

Y es que además de sus características técnicas, que dejará tu pelo perfecto en cuestión de segundos, lo llamativo es que lo puedes guardar dónde quieras aprovechando cada espacio de tu mochila o maleta.

Y ahora viene la sorpresa. Puedes conseguir este Remington Secador de viaje por tan solo 16,99 euros gracias al 48 por ciento de descuento que tiene ahora.

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Recuerda que lo puedes comprar tanto en las tiendas físicas de Lidl como a través de la página web de la propia cadena de supermercados.

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