Es tiempo de barbacoas. Y es que con la llegada de las buenas temperaturas y los días que se extienden apetece reunir a los tuyos y celebrar una deliciosa comida o cena con carnes, pescados o verduras a la parrilla en una barbacoa.

Pero, del mismo modo que la materia prima que escogemos para preparar nuestro menú es fundamental, también los son las herramientas que usamos para cocinar. Por ello, si quieres tener lo mejor, aun precio increíble que apenas notemos en nuestra cuenta bancaria y de un material de diez, debes acudir cuanto antes a Lidl.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para el set de cubiertos de acero inoxidable para barbacoa más barato del mercado: por solo 11,99 euros / Lidl

Las mejores herramientas al mejor precio

El set de utensilios de acero inoxidable para barbacoa es el pack que todo amante de las barbacoas debe tener preparado. Se trata de un set de alta calidad de acero inoxidable con práctica bolsa de transporte. Su contenido es: 1 espátula para barbacoa con abridor de botellas integrado, 1 pinzas para barbacoa, 1 tenedor para carne dentado, 1 cepillo para limpiar la parrilla para rejillas de acero, acero inoxidable y esmaltadas

Las longitudes de estas herramientas son: Espátula para barbacoa, tenedor para carne: aprox. 40 cm, Pinzas: aprox. 44 cm, Cepillo de limpieza: aprox. 42 cm. Lo bueno es que a espátula, las pinzas y el tenedor son aptos para lavavajillas y para el contacto con alimentos, por lo que puedes lavarlos sin problemas después de manipular alimentos que dejen manchas de grasa.

El material es de acero inoxidable, plástico. Lo mejor es que puedes conseguir el el set de utensilios de acero inoxidable para barbacoa, que viene perfectamente organizado en un estuche de color negro, por tan solo 11,99 euros. Un precio espectacular para un juego de manipulación de alimentos de estas características.

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Recuerda que lo puedes conseguir en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de la página web de la famosa cadena de supermercados alemana.