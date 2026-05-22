Ahora que la primavera encara su recta final (queda menos de un mes para el verano) seguro que ya son muchos los que han cambiado la ropa de invierno por la que disfrutará en estos días de sol y calor que llegan.

Por ello, del mismo modo que das una vuelta a tu vestimenta, porqué no hacerlo a tu cocina. Es cierto que a la hora de comprar electrodoméstico el presupuesto se resiente y nos cuesta hacer ese desembolso aunque sea necesario. por suerte, la cadena de supermercados Lidl siempre está ahí para ayudarnos cuando lo necesitamos, con artículos de calidad y al mejor precio. Este es, sin duda, el caso del Microondas gris 17 L 1700 W de la marca Silvercrest.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el potente microondas que es el más barato: por solo 41,99 euros / Lidl

Un microondas todoterreno al precio más bajo

Este microondas tiene 6 niveles de potencia y una capacidad de 17 litros. El microondas es perfecto para calentar y descongelar. El aparato que ofrece Lidl cuenta con un manejo intuitivo con mando giratorio para ajustar el tiempo y la potencia y una duración ajustable de 0 a 30 minutos.

Para que no se te queme ningún plato, ni se te olvide que has dejado nada calentando, el microondas cuenta con un temporizador de 30 minutos con señal de fin de cocción.

con un elegante color plateada que encaja con cualquier tipo de decoración, el Microondas gris 17 L 1700 W de Silvercrest está disponible a un precio de 41,99 euros. Toda una ganga para un artículo que reúne todas estas características y que, además, luce un diseño que te enamorará. Gracias a su capacidad de 17 litros, podrás meter platos de cualquier tamaño, por lo que así calentarás todo lo que necesites.

Recuerda que puedes conseguir el microondas más barato, pero potente de Lidl en cualquier tienda físicas de la cadena de supermercados y, también, a través de la propia página web.