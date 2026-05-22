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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cubre motos para primavera más barato del mercado: por solo 6,99 euros

La lluvia ya no será un problema para ti, sobre todo a la hora de guardar esta práctica funda que ofrece la cadena de supermercados Lid dado que, gracias a su material, este protector es de secado rápido y resistente a los rayos UV

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cubre motos para primavera más barato del mercado: por solo 6,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cubre motos para primavera más barato del mercado: por solo 6,99 euros

Daniel Cid

Ahora que estamos en primavera y con el verano a la vuelta de la esquina, los amantes de las motocicletas disfrutan, aun más, de salir a dar una vuelta con su vehículo. Eso sí, a la hora de dejarla aparcada hay que tener en cuenta las inclemencias del tiempo.

Y no solo nos referimos a la lluvia, las tormentas inesperadas o el granizo que pueda sorprender en estos días de mayo, sino también el polen o la suciedad que se pueda acumular por diversos 'problemas' naturales o manchas inesperadas de animales. Por ello, Lidl ofrece una solución perfecta, que puedes quitar y poner en cuestión de segundos: la funda protectora motocicleta de la marca Ultimate Speed.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cubre motos para primavera más barato del mercado: por solo 6,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el cubre motos para primavera más barato del mercado: por solo 6,99 euros / Lidl

Tu moto siempre perfecta por menos de 7 euros

Esta funda cuenta con gran ventana para matrícula. Y es que se trata de una funda para motocicleta que incluye práctica bolsa de almacenamiento. Su material es perfecto para soportar todo lo que le echen: de poliéster resistente al agua y duradero.

La lluvia ya no será un problema para ti, sobre todo a la hora de guardar esta práctica funda que ofrece la cadena de supermercados Lid dado que, gracias a su material, este protector es de secado rápido y resistente a los rayos UV.

En cuanto a su colocación no puede ser más sencillo. "Fácil fijación con 4 ojales metálicos y 2 cuerdas con topes", explican desde Lid. Un producto de calidad a un precio de escándalo. Y es que por tan solo 6,99 euros tu moto estará siempre protegida cuando la dejes en la calle con una funda que no tardarás ni un minuto en quitar y poner. Lidl da una recomendación a sus clientes en caso de que se prolongue el tiempo que dejamos la motocicleta tapada: "No apto como cubierta de larga duración. Retirar cada 3-4 días para comprobar la formación de condensación. Utilizar solo en una motocicleta seca y libre de polvo. No utilizar si la cubierta o la motocicleta están mojadas. La máquina debe estar completamente fría. ¡Mantener alejado del fuego!"

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Recuerda que puedes conseguir la funda protectora motocicleta de Lid en cualquier tienda física o en la propia página web de la famosa cadena de supermercados alemana.

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