Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros
Gracias a su diseño, son apilables para ahorrar espacio por lo que no perderás hueco en la encimera o tus armarios cuando los quieras guarda
Parece que cuando hace buen tiempo nos gusta más socializar, hacer planes caseros, sorprender a nuestros invitados con ricas comidas o cenas y disfrutar del tiempo de descanso en un ambiente distendido en el que poder desconectar de la rutina diaria.
Por ello, queremos ofrecer lo mejor. Y no solo hablamos de comida, sino también de una presentación elegante, pero que a la vez sea cómoda de preparar. Por ello, Lidl tiene el juego de cuencos de acero inoxidable en varios tamaño que es perfecto para poner desde ensaladas a patatas, salsa o todo lo que se te antoje. Y, lo mejor de todo, es que está aun precio que tu bolsillo no notara.
Tres piezas por apenas 5 euros
el juego de cuencos de acero inoxidable, 3 piezas de la marca Silvercrest que ofrece Lidl es perfecto para servir, preparar, almacenar y congelar. Además, a diferencias de otros productos similares, estos cuencos viene acompañados de tapas de plástico para tapa los alimentos, o evitar que entren bichos mientras esperamos para servir. También son prefectos para guardar las sobras que queramos en la nevera.
Gracias a su diseño, son apilables para ahorrar espacio por lo que no perderás hueco en la encimera o tus armarios cuando los quieras guardar.
En cuanto a sus materiales, son resistentes a temperaturas de -20 a 70 °C y aptos para el lavavajillas . Lo mejor de todo es el precio. Y es que puedes conseguir este juego de cuencos de acero inoxidable, 3 piezas por tan solo 5,99 euros, el pack completo. Como lo lees.
Así que no lo duces y acude a las tiendas de Lidl a conseguirlo y servir tus aperitivitos o comidas de la forma más cómoda y elegante posibles esta primavera y verano. Recuerda también que los puedes adquirir a través de la página web de la cadena de supermercados.
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