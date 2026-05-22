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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros

Gracias a su diseño, son apilables para ahorrar espacio por lo que no perderás hueco en la encimera o tus armarios cuando los quieras guarda

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros

Daniel Cid

Parece que cuando hace buen tiempo nos gusta más socializar, hacer planes caseros, sorprender a nuestros invitados con ricas comidas o cenas y disfrutar del tiempo de descanso en un ambiente distendido en el que poder desconectar de la rutina diaria.

Por ello, queremos ofrecer lo mejor. Y no solo hablamos de comida, sino también de una presentación elegante, pero que a la vez sea cómoda de preparar. Por ello, Lidl tiene el juego de cuencos de acero inoxidable en varios tamaño que es perfecto para poner desde ensaladas a patatas, salsa o todo lo que se te antoje. Y, lo mejor de todo, es que está aun precio que tu bolsillo no notara.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego completo de cuandos de acero inoxidable más barato del mercado todo por solo 5,99 euros / Lidl

Tres piezas por apenas 5 euros

el juego de cuencos de acero inoxidable, 3 piezas de la marca Silvercrest que ofrece Lidl es perfecto para servir, preparar, almacenar y congelar. Además, a diferencias de otros productos similares, estos cuencos viene acompañados de tapas de plástico para tapa los alimentos, o evitar que entren bichos mientras esperamos para servir. También son prefectos para guardar las sobras que queramos en la nevera.

Gracias a su diseño, son apilables para ahorrar espacio por lo que no perderás hueco en la encimera o tus armarios cuando los quieras guardar.

En cuanto a sus materiales, son resistentes a temperaturas de -20 a 70 °C y aptos para el lavavajillas . Lo mejor de todo es el precio. Y es que puedes conseguir este juego de cuencos de acero inoxidable, 3 piezas por tan solo 5,99 euros, el pack completo. Como lo lees.

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Así que no lo duces y acude a las tiendas de Lidl a conseguirlo y servir tus aperitivitos o comidas de la forma más cómoda y elegante posibles esta primavera y verano. Recuerda también que los puedes adquirir a través de la página web de la cadena de supermercados.

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