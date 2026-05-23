Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la potente recortadora de barba con la que ahorrarás mucho dinero en la peluquería: es la más barata del mercado
Una oportunidad única
Si quieres ahorrar mucho dinero en la peluquería no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden la potente recortadora de barba que es la más barata del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una recortadora de barba de la marca Cien Beauty, exclusiva de Lidl, que tiene cuchilla de acero inoxidable y una longitud de corte entre 0,5 y 20 milímetros.
Tiene pantalla LED y seis accesorios de corte.
Además, cuenta con una batería de iones de litio de 2.000 mAh y una autonomía de 240 minutos con la carga completa.
¿Y cuánto pagarías por esta maravilla? Pues está disponible en Lidl por solo 21,99 euros, sin duda una oportunidad única.
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