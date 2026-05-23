Con la llegada del calor es tiempo de salas, batidos, granizados e o cualquier plato fresco que podamos tomar con cuchara o verter en un aso. Y es que la primavera, o el verano que ya está la vuelta de la esquina, nos invita a tomar producto fríos ligeros y que, además nos sacien.

Por ello, la cadena de supermercados Lidl cuenta con una batidora todoterreno e acero inoxidable que deja nuestros preparados de 10 y que, además no supone un gasto adicional en nuestra cuenta bancaria, ya que tiene un precio espectacular.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la batidora de mano de acero inoxidable más barata del mercado: por solo 17,99 euros / LIDL

Un batidora para siempre

Lo mejor de la batidora de mano de Lidl de acero inoxidable e sus diseño, ya que está compuesta con elementos con aspecto de madera., Tiene una función 2 en 1: para triturar y picar que deja la comida perfecta gracias a su motor de alto rendimiento de 600 W.

Y es que hablamos de una picadora múltiple con 500 ml de capacidad útil y cuchilla de 2 hojas de acero inoxidable para picar frutos secos y hierbas aromáticas. Cuenta con un pulsador ergonómico con panel de control con diseño de madera y un regulador de velocidad continuo

Además, para que quede todo perfecto, este artículo de Lidl cuenta con un botón turbo para batir con la máxima potencia. La batidora incluye vaso medidor y tapa de cierre para la picadora.

Con esta compra no solo conseguirás un artículo al mejor precio, sino que sorprenderás a tus familias o invitados con unos platos espectaculares. Batidos de frutas, guacamole, yogur... Da igual lo que quieras preparar, que con el set de batidora de mano 600 W de Lidl va a a quedar digno de un restaurante de lujo.

Y espera, porqué ahora vas a leer lo mejor, su precio. Y es que puedes conseguir esta batidora por tan solo 17, 99 euros. Y un precio espectacular para un artículo de estas características.

Recuerda que la puedes conseguir en las tiendas físicas de Lid y, también, a través de la página web de la famosa cadena de supermercados.