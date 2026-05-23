Cada vez se nota más la subida de las temperaturas, las casas se recalientan, hay que quitar la manta y, en algunos casos, de momento, ni con la ventana abierta podemos hacer frente al calor. Por ello, muchos optan por colocar ventiladores o instalar aire acondicionado. Este último, aunque es muy efectivo a la hora de enfriar, tiene un alto consumo eléctrico.

Por ello, la cadena de supermercados Lidl ofrece la solución que recomiendan los expertos a la hora de instalar en casa y al mejor precio: se trata del Ventilador de techo con luz de la marca Livarno.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el ventilador de techo más barato que recomiendan los expertos: por solo 29,99 euros supera al acondicionado / LIDL

Una lámpara que te refresca

Este ventilador de techo se caracteriza por su giro reversible ajustable: corriente de aire refrescante en verano y mejor distribución del calor en invierno. Tiene una velocidad ajustable en 3 niveles. Además, cuenta con un diseño elegante que se caracteriza por sus aspas con acabado en blanco y aspecto de madera, de montaje reversible y una carcasa de metal con aspecto de níquel mate.

El ventilador de Lidl cuenta con 2 interruptores de cordón para la iluminación y el funcionamiento del ventilador y una bombilla LED de larga duración y bajo consumo con luz blanca cálida. "Para un funcionamiento seguro, se requiere una altura de techo de al menos 2,55 m", recomienda desde Lidl.

Los ventiladores de techo son una opción económica y fácil de instalar para climatizar una habitación. Entre sus ventajas destacan su bajo consumo y la posibilidad de refrescar también el exterior de la casa. Todos los modelos cuentan con función invierno/verano y la mayoría incorporan luz. Algunos modelos incorporan también otras funciones especiales.

Y ahora viene otro detalle, muy importante, a tener en cuenta de este producto: su precio. Y es que puedes conseguir el ventilador de Lidl por tan solo 29,99 euros. Un precio espectacular para refrescar tu habitación de la forma más silenciosa y elegante posible.

Recuerda que lo puedes comprar tanto en la tienda oficial de Lidl como a través de la página web de la conocida cadena de supermercados.