El calor ya está aquí y se prevé que las temperaturas se mantengan altas, dado que queda menos de un mes para que el verano haga acto de presencia. Pero también es el momento de volver a salir a la montaña, a las rutas, bajar a la playa o salir a dar un paseo.

Eso sí, hidratarse es fundamental, por no decir obligatorio. Y ojo, porqué michas cantimploras se recalientan en la mochila o en el bolso cuando llevamos un rato andando a la solana. Por ello, Decathlon trae de vuelta la cantimplora de toda la vida, que seguro muchos han visto en casa de sus abuelos o sus padres. Se trata de la cantimplora de acero inoxidable de Laken.

Mañana se esperan colas kilométricas en Decathlon para conseguir la clásica cantimplora de acero inoxidable fabricada en España desde 1912: por solo 18,20 euros / 77

La cantimplora de toda la vida para mantener el agua fría

Si la ves, la reconoces. La cantimplora Laken ha acompañado a los españoles durante más de un siglo y, presumiblemente, puede que sea el recipiente que mejor conserva el agua durante una ruta. "Práctica cantimplora clásica de aluminio de 1 L con funda de neopreno disponible en color azul, verde o rojo, que facilita su agarre, la protege de golpes y mejora su rendimiento térmico·, cuentan desde Decathlon.

Disponible en un tono azul pastel, la cantimplora Laken de Decathlon tiene una capacidad de a litro de agua, por lo que es como llevar una botella con el agua siempre fría. Laken es la empresa de cantimploras por excelencia en nuestro país. "Desde 1912, cuando fundamos LAKEN en Murcia, creemos en la conservación, la reutilización y la durabilidad como forma de hacer las cosas bien. Más de un siglo después, seguimos evolucionando sin perder nuestra esencia: fabricar productos reutilizables de máxima calidad para un consumo más responsable. LAKEN nace en 1912 fabricando envases y menaje de aluminio, en una época en la que conservar alimentos y bebidas era una necesidad diaria. Mantener el calor y la frescura sin tecnología moderna hacía imprescindibles los recipientes reutilizables", explican.

Puedes conseguir la cantimplora de Laken en Decathlon por tan solo 18,90 euros.

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Recuerda que la puedes comprar tanto en las tiendas físicas de la cadena de tiendas deportivas, como a través de la página web.