A menos de un mes de que llegue el verano y con la primavera avanzando con temperaturas altas, no es extraño que queramos juntarnos al aire libre o en casa con nuestros familiares y amigos para celebrar divertidas comidas o cenas los días de descanso.

Por ello, además de la materia prima que necesitamos para elaborar deliciosos platos, también es fundamental las herramientas que utilizamos. Si tu cocina tiene 'lo justo' para cocinar ricas recetas, debes acudir cuanto antes a Lidl en busca de las mejores ofertas en cuanto a menaje se refiera. Y es que un claro ejemplo es el set de ollas de acero inoxidable que ya tiene a la venta.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 5 ollas de acero inoxidables más baratas del mercado: bajada de precio esta semana / LIDL

Un juego completo a un precio reducido

El set de ollas de acero inoxidable de la marca Livarno está compuesto por 5 cacerolas con tapa de cristal (incl. salida de vapor) para una cocción práctica a la vista. Cuenta con cocción económica y suave gracias al fondo de cápsula-sándwich y asas de acero inoxidable.

Estas cacerolas cuentan también con un borde vertedor para facilitar el vaciado y el vertido y es apta para todo tipo de cocinas – incl. inducción y son aptas para horno hasta 250 °C; tapas de cristal hasta 180 °C. Sus diferentes tamaños las convierten en unas herramientas muy útiles para cocinar cualquier tipo de salsas, platos de cucharas o pastas sin importar el número de comensales que se sienten a nuestra mesa.

Y ahora viene el detalle que es la guinda de este paste, su precio. Y es que puedes conseguir este set completo de cacerolas de acero inoxidable de Livarno que vende Lidl por tan solo 62,99 euros. Una auténtica ganga para un set tan completo a la hora de cocinar.

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Recuerda que lo puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lidl, así como a través de la página web de la conocida marca de supermercados alemanes.