Es tiempo de barbacoa. Y es que con la llegada del buen tiempo y de los días que se alargan apetece reunirse con la familia o con los amigos y disfrutar de una comida casera de la máxima calidad, así como sacar el chef que llevamos dentro.

Conseguir la barbacoa perfecta para nuestra, que apenas ocupe espacio, haga una comida de 10 y nos suponga un gasto añadido es más sencillo de lo que parece gracias a Lidl. La cadena de supermercados alemana cuenta con una barbacoa que es un auténtico chollo gracia a sus prestaciones, peor también a su precio. Se trata de la Barbacoa de carbón con ruedas de la marca Grillmeister.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la barbacoa portátil más barata del mercado: por solo 29,99 euros y una parrilla regulable a 5 alturas / LIDL

Una barbacoa por menos de 30 euros

Esta barbacoa cuenta con un brasero esmaltado y robusto con paravientos y una parrilla cromada regulable en 5 alturas con asas extraíbles perfecta para preparar cualquier tipo de alimento: carnes, pescados a la parrilla, verduras o lo que se te antoje para sorprender a los tuyos.

Además, esta barbacoa es muy cómoda de transportar e incluso de guardar gracias a su asa de transporte, mesa lateral y estante de madera. Es ligera, robusta y estable y cuenta con una estructura estable de chapa de acero lacada. Su Capacidad para carbón es de aproximadamente, 1 kilo, por lo que tendrás espacio de sobra para realizar una buena comida y tener sitio para el combustible necesario.

Cuenta con una bonita base de madera en la parte inferior y una bandeja en un lateral, también de madera, para colocar nuestras herramientas o la bebida que estemos tomando mientras ejercemos de cocineros.

Esta barbacoa, con unas medidas de 84 x 86 x 45 cm y está disponible por un espectacular precio de 29,99 euros.

Recuerda que la puedes encontrar tanto en las tiendas físicas de Lidl, así como a través de la página web de la conocida cadena de supermercados de origen alemán.