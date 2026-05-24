Es momento de senderismo , deporte al aire libre y exprimir cada segundo de luz que nos dan estos días de primavera que se alargan. Y es que tras un largo invierno, son muchos los que disfrutan este tiempo antes de la llegada del verano y las temperaturas extremas de calor en las que salir a practicar cualquier actividad puede suponer un riesgo para nuestra salud.

Uno de los deportes que más aficionados ha ganado en los últimos años es el trekking. Desconectar caminando por preciosas rutas lejos del bullicio de la ciudad y la rutina es un plan que cada vez enamora a más gente. Por ello, si eres un aficionado a esta actividad o quieres estrenarte en ella, la cadena de supermercados Lidl ofrece lo mejor en equipamiento a unos precios que no serán un dolor para tu bolsillo. Ejemplo son las sandalias de trekking de mujer.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la sandalias de trekking para mujer más baratas del mercado: por solo 11,99 euros un calzado todoterreno / Lidl

Un calzado todoterreno que mantendrá tu pie fresco y protegido

Las sandalias de trekking de mujer que ofrece la marca Crivtt en Lidl es el complemento perfecto para este tiempo. Son resistentes y ligeras con un material exterior duradero, que te permitirá recorrer cualquier tipo de superficie y largos kilómetros sin ningún problema. Cuentan con cierres de velcro ajustables que permiten una adaptación individual.

Con una suela perfilada y flexible que garantiza un agarre seguro en diferentes superficies y son resistentes y ligeras con un material exterior duradero. Además, cuentan con unas tiras acolchadas para una comodidad óptima.

Las sandalias de trekking de mujer que vende Lidl están disponibles en dos colores: gris y negro. Son, sin duda el calzado ideal para un camping, hacer turismo o disfrutar de una ruta al aire libre. Y, si todos estos detalles te han parecido perfectos, ahora viene lo mejor: su precio.

Y es que puedes conseguir estas sandalias de trekking por tan solo 11,99 euros. Están disponibles en diferentes tallas que van desde la 37 hasta la 41.

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Recuerda que puedes hacerte con las sandalias de trekking de mujer que ofrece la marca Crivtt en las tiendas físicas de Lidl y también a través de la página web de la famosa cadena de supermercados alemana.