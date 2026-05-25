La cadena de supermercados Lidl ha sacado una colección que te va a enamorar para tener un desayuno de lo más colorido y delicioso esta primavera y verano. Se trata de una tostadora con acabado cerámico y de acero inoxidable que con su diseñado azulado da ese punto de color a nuestra cocina.

Ahora que el sol es el protagonistas de días que se alargan, no hay nada mejor que desayunar al aire libre o con la venta abierta y disfrutar de un momento de relax antes de comenzar la jornada laboral o tomarlo con calma el fin de semana. Así que es el momento de darle un giro de 180 grados a tu cocina y conseguir la tostadora de doble ranura 920 W de la marca Silvercrest que ya puedes encontrar en los supermercados de Lidl.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la tostadora de acero inoxidable y acabado en cerámica más barata del mercado: por solo 22,99 euros / LIDL

Una tostadora elegante y original a un precio muy bajo

Esta tostadora de Lidl cuenta con un frontal de acero inoxidable pulido y dispone de 6 niveles de tostado: regulables para un resultado de tostado óptimo. A la hora de meter los panes para preparar el desayuno, los resultados de tostado óptimos gracias al centrado de las rebanadas de pan y al control electrónico del tueste.

También cuenta con una función de descongelación para descongelar y tostar al mismo tiempo y una función de recalentamiento sin tostado adicional. Y eso no es todo. Esta tostadora de Lidl cuenta con un botón muy útil que no todos los electrodomésticos de este estilo tienen: Una función de parada para interrumpir el proceso de tostado y una función de elevación automática para extraer de forma segura incluso las rebanadas de pan más pequeñas.

Y ojo, porqué para mejorar tus desayunos, la tostadora de Lidl cuenta con un Soporte calienta panecillos extraíble para hornear cruasanes y panecillos. Por último, es muy fácil de limpiar gracias a la bandeja recogemigas extraíble.

Otro detall espectacular es su precio. Y es que puedes conseguir la tostadora de doble ranura 920 W de Silvercrest por tan solo 22,99 euros. Un precio espectacular para un producto de acero inoxidable con ese acabado adornado.

Recuerda que la puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lldil como a través de la página web de la propia cadena de supermercados.