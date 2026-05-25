Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla multicolor de 18 piezas de primavera más barata del mercado: por solo 39,99 euros el juego completo de porcelana

Con la llegada del buen tiempo no hay mejor plan que celebrar una comida con amigos o familiares al aire libre. Y mejor aun si podemos hacerlo en la comodidad de nuestro hogar, dentro de nuestra terraza o nuestro jardín. Y es que quien tiene la suerte de tener estos espacios en el exterior de nuestra casa, tiene un tesoro.

Por ello, quizá sea el momento de cambiar la vajilla y disfrutar de unos platos alegres y coloridos con los que sorprender a nuestros invitados. Así que no dudes en acudir a la cadena de supermercados Lidl, donde puedes encontrar una oferta increíble para hacerte con la vajilla Tognana «Amalfi», 18 piezas.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la vajilla multicolor de 18 piezas de primavera más barata del mercado: por solo 39,99 euros el juego completo / lidl

Una vajilla completa por menos de 40 euros

Esta vajilla de porcelana está compuesta por un total de 18 piezas: 6 platos llanos, 6 platos hondos y 6 platos de postre. Este juego de platos viene en diferentes tonalidades, sonde resaltan los verdes, acabados rojos con toques azulados o unos tonos más cálidos con líneas anaranjadas.

En total, 18 platos para todo tipo de alimentos que alegrarán cualquier comida o cena que hagas en tu terraza o jardín. Otro detalle a atener en cuenta de estos platos es que son aptos para el microondas, por lo que no se estropeará cundo te dispongas a calentar una comida. Del mismo, también los puedes meter en el lavavajillas, por lo que tampoco perderás el tiempo fregando a mano tras una divertida velada.

Puedes conseguir la vajilla Tognana «Amalfi», 18 piezas por tan solo 39,99 euros. como lo lees. Por es precio tendrás en casa un juego de 18 piezas para servir carnes, pasta, pescados, ensaladas o ricos postres.

Recuerda que puedes conseguir esta vajilla en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de la propia página web de la famosa cadena de supermercados alemana.