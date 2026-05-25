Falta menos de un mes para que el verano entre oficialmente y seguro que ya son muchos los que tiene planeadas sus vacaciones y lejos de la rutina de su hogar. En coche, en avión en tren... Se van a producir millones de desplazamientos tanto dentro, como fuera del territorio nacional, por lo que es fundamental contar con la forma de llevar el equipaje de la manera más sencilla y práctica posible.

La cadena de supermercados Lidl tiene la forma de que puedas viajar con prácticamente todo lo que necesites y más, y sin tener que gastarte apenas dinero en conseguir un artículo de calidad. Se trata de la bolsa de viaje con ruedas de la marca Esmara que vende Lidl.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la maleta de viaje XXL con ruedas más barata del mercado: por solo 14,99 euros / LIDL

Una bolsa XXL por menos de 15 euros

Esta maleta que nos ofrece Lidl es la compañera de viaje perfecta, robusta y con fondo reforzado y tejido resistente. Cuenta con un sistema de trolley integrado: asa telescópica extensible hasta 102 cm de longitud y cuenta también con 2 asas de transporte en la parte superior y 1 asa de transporte lateral.

Para que moverte por andenes, aeropuertos, simplemente por la ciudad, en busca de tu hotel o apartamento, esta mochila cuenta con 2 ruedas de marcha suave con protección en los bordes. Tiene, además un compartimento principal espacioso, 1 compartimento de malla interior y varios compartimentos exteriores y una base con 2 raíles de apoyo y también tiene un compartimento principal con cremallera de dos vías.

La maleta tiene un peso cuando está vacía de 2,2 kilos y su peso máximo de carga es de 24 kilos, lo que la convierte en el producto perfecto para facturar en aviones. Otro detalle a tener en cuenta es su precio. Y es que puedes conseguir esta bolsa de viaje con ruedas por tan solo 14,99 euros. Como lo lees.

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Recuerda que la puedes comprar tanto en las tiendas físicas de Lidl como a través de la página web de la cadena de supermercados alemana-