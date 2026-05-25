Es momento de barbacoas, comidas con amigos y disfrutar de los buenos momentos al aire libre. Por ello, aquellos que tiene la suerte de tener en casa una terraza o jardín, cuentan con un espacio de reclamo para familiares y amigos.

Así que si eres el anfitrión por excelencia de las reuniones entre seres queridos, quizá sea el momento de sorprender con una decoración elegante y llamativa, pero sin que te suponga un coste extra a tu economía. Y es que para estas situaciones, la cadena de supermercados Lidl es la respuesta segura. Entre los miles de artículos con los que cuenta a la venta, no puedes dejar pasa la oportunidad de conseguir el mantel más florido y colorido que ofrece la marca Livarno.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el mantel de primavera para mesa de comedor más barato del mercado: por solo 3,99 euros / LIDL

Un mantel XXL por menos de 5 euros

El nuevo mantel que ya puedes encontrar en Lidl está fabricado con material reciclado y es perfecto para lucir en un ambiente festivo con los tuyos. Tiene un acabado de alta calidad y resistente y, lo mejor, es que es muy fácil de cuidar: se puede lavar a máquina hasta 40 °C.

El material es 100 % poliéster y cuenta con unas medidas de, aproximadamente 130 x 170 cm (ancho x largo), por lo que es perfecto para cualquier mesa tipo comedor y también para las mesas de jardín, donde sirve para eventos con varios comensales.

Este bonito mantel con motivos florales en los bordes se vende por 3,99 euros. Un precio espectacular para un producto que tiene esta calidad y tamaño.

Recuerda que lo puedes conseguir a través de las tiendas físicas de Lidl y también lo puedes comprar en la página web de la cadena de supermercados de origen alemán.