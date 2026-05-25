Con el cambio de hora del pasado mes de marzo notamos como los días se alarga cada vez más y en algunos rincones de España a las 22.00 de la noche todavía sigue habiendo luz. Una tendencia que durará hasta los primeros días de agosto, cuando empieza a oscurecer antes.

Sin embargo, el verano es una temporada en la que alargamos nuestras veladas en el exterior gracias a una temperatura que nos pide estar fuera antes que volver dentro de casa. Por ello, desde Lidl tiene una solución para que puedas estar disfrutando de tu terraza o jardín en compañía de los tuyos, gozando de una luz perfecta y sin tener que gastar un euro de consumo eléctrico. Se trata del foco solar LED.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el foco de terraza o jardín más barato del mercado: por solo 6,99 euros y recarga solar / LIDL

La mejor luz al precio más barato

Y es que Lidl tiene a la venta un foco para exterior sin conexión a la red con 6 LED de gran luminosidad. Cuenta con un sensor de movimiento integrado con sensor crepuscular e incluye 3 baterías recargables Ni-MH intercambiables, material de montaje y manual de instrucciones.

Tiene un alcance del detector de movimiento: 5-8 m, ángulo de detección: 90°. Otro detalle a tener en cuenta es que cuenta con un panel solar integrado, aunque también hay otra versión con un panel solar independiente con cable de conexión de 2,5 m para una ubicación óptima.

Este foco es perfecto para cuando llegamos a casa, queremos acceder a dentro y hay un espacio en el que no tenemos luz, ya que detecta nuestra presencia y se enciende el tiempo justo para que tengamos la iluminación ideal en un rincón en el que no hay iluminación.

Lo mejor de este foco, además de sus características, es su precio. Y es que puedes conseguir el foco solar LED de Lidl por tan solo 6,99 euros. Un precio espectacular para un aparato que no requiere una instalación eléctrica y que es muy sencillo de montar.

Recuerda que puedes conseguir este foco solar de Lidl en las tiendas físicas y también a través de la página web de la propia cadena de supermercados alemana.