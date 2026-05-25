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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el invernadero en vertical de terraza más barato del mercado: por solo 24,99 euros es ideal para el cultivo de plantas

Con 4 estantes, cada uno con una capacidad de carga de 8 kg es perfecto para color y cuidar diferentes plantas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el invernadero en vertical de terraza más barato del mercado: por solo 24,99 euros es ideal para el cultivo de plantas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el invernadero en vertical de terraza más barato del mercado: por solo 24,99 euros es ideal para el cultivo de plantas

Daniel Cid

"La primavera, que cante o que llore, no viene nunca sin flores". Así reza un famoso refrán aplicable para esta época del año. Y es que la sacudiría popular nos recuerda que es el mejor momento para florecer nuestra terraza y jardín y darle ese toque colorido y natural que tanto necesitas.

Tanto si eres un amante de las plantas y su cuidado, como un novato en estas empresas, siempre es un buen momento para comenzar de 0 un bonito proyecto de invernadero en casa. Y , ojo, que montarlo es más sencillo y barato de lo que pensamos y todo ello gracias a Lidl. Y es que la famosa cadena de supermercados alemana nos trae el invernadero de estantería de 0,5m³ de malla de film GRS.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el invernadero en vertical de terraza más barato del mercado: por solo 24,99 euros es ideal para el cultivo de plantas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el invernadero en vertical de terraza más barato del mercado: por solo 24,99 euros es ideal para el cultivo de plantas / Lidl

Un invernadero en casa que no ocupa espacio

El invernadero de Lidl está fabricado con material reciclado y es ideal para el cultivo cómodo de plantas. Con 4 estantes, cada uno con una capacidad de carga de 8 kg es perfecto para color y cuidar diferentes plantas.

Tiene una construcción estable de metal con recubrimiento en polvo y una lámina de rejilla resistente al desgarro y duradera de 115 g/m². Este invernadero de Lidl también cuenta con una parte frontal enrollable con cremalleras y 2 clips de fijación y unas prácticas uniones enchufables: montaje sencillo sin tornillos. Además, también es resistente a la intemperie y a los rayos UV.

El Invernadero de estantería de 0,5m³ de malla de film GRS tiene unas medidas aproximadas de 69 x 160 x 49 cm (L x A x F) y un peso de 4,2 kilogramos. Otro detalle que hace que sea un de los artículos mejores valorados de la cadena de supermercados de Lidl es su precio. Y es que puedes conseguir este invernadero vertical, que puedes colocar en tu terraza o jardín por tan solo 24,99 euros. Un precio espectacular para un artículo que te permitirá cuidar y tener tus propias flores en casa.

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Recuerda que puedes conseguir el invernadero de estantería de 0,5m³ de malla de film GRS en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de la página web de la conocida cadena de supermercados alemana.

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