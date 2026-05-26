Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con el kit de baldosas de madera con el que podrás renovar tu terraza sin obra: son las más baratas del mercado

Si quieres renovar tu terraza sin hacer obras no puedes perderte esta oferta que tienen en Action donde venden el kit de baldosas de madera con el que apreciarás un cambio espectacular en este espacio. Además, son las más baratas del mercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con él.

Y es que con este kit, formado por cuatro unidades de 31 x 31,2 x 2,5 centímetros darás un toque de distinción a tu terraza.

Baldosas. / Lidl

Con un solo juego ocuparás 0,38 metros cuadrados, con lo que no necesitarás demasiados para completar tu terraza por muy poco dinero. Además, las baldosas se unen fácilmente entre sí.

Pero no solo eso, este producto está hecho con madera de acacia con certificación FSC de madera sostenible, con lo que le darás un ambiente cálido a tu terraza.

Pero es que como no necesitas obra para poner estas baldosas, ya no será un engorro cambiar tu terraza y apreciarás que el cambio merece muchísimo la pena.

Promoción semanal

Y lo mejor de todo es su precio, ya que este kit de baldosas tenía un precio de 7,99 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un 18 por ciento de descuento, con lo que se queda en 6,48 euros.