Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la mesa alta y bistró de terraza más barata del mercado: por solo 49,99 euros
Cuenta con un tablero plegable para ahorrar espacio por lo que la podrás guardar en cualquier rincón cuando no la estés utilizando o cuando desmontes la terraza
El verano está a la vuelta de la esquina aunque con las buenas temperaturas que estamos disfrutando en esta recta final de la primavera seguro que ya son muchos los que han acondicionado su terraza o jardín para disfrutar de ratos agradables en el exterior.
Es cierto que muchas veces se puede perder espacio con mesas, butacas o sombrillas, pero para eso Lidl tiene una solución espectacular y a un precio que no supondrá un agujero en nuestra corriente. Se trata de la 2 en 1: Mesa de bistró y mesa alta.
Una mesa alta y regulable
Lo mejor de esta mesa es que tiene una altura extensible de 70 a 110 cm: 70 cm: ideal para sentarse, por ejemplo, en combinación con sillas de LIVARNO y 110 cm: ampliada con 1 barra, es perfecta como mesa alta para fiestas.
Esta mesa cuenta con un tablero de MDF de alta calidad con acero inoxidable con recubrimiento en polvo y una estructura de aluminio estable con 4 patas roscadas que no dañan el suelo para compensar la altura. Un detalle que enamora de esta mesa alta bistró es que cuenta con un tablero plegable para ahorrar espacio por lo que la podrás guardar en cualquier rincón cuando no la estés utilizando o cuando desmontes la terraza con el cambio de estación y la llegada del otoño.
Esta mesa tiene también un bloqueo del tablero para evitar que se pliegue accidentalmente. Y otro detalle que enamora de este producto es su precio. Y es que puedes conseguir "2 en 1: Mesa de bistró y mesa alta" por tan solo 49,99 euros. Como lo lees. Un precio espectacular para un producto de esta calidad y versatilidad que, sin duda, hará las delicias en cualquier evento que organices con amigos o familia.
Recuerda que la puedes conseguir en las tiendas físicas de Lidl y, también, a través de la página web de la propia cadena de supermercados.
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