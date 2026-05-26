Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de toallas de algodón más baratas del mercado: por solo 14,99 euros
El juego está compuesto por 2 toallas de ducha, 2 toallas de mano, 2 toallas de invitados
Aprovechando que ya estamos en una época de sol, calor y buen tiempo y que el verano está a la vuelta de la esquina, puede que sea el momento de darle una vuelta a nuestra ropa de baño. Si quieres conseguir la mejor calidad sin que tu cuenta bancaria se vea afectada, la cadena de supermercados Lidl es la solución.
Y es que en estas tiendas puedes encontrar chollos como el juego de toallas, 6 piezas que puedes encontrar a un precio espectacular.
Un juego completo al mejor precio
Este juego de toallas es de puro algodón, por lo que su calidad para secarnos después de una ducha relajante es de 10 y nos dejará perfectos para comenzar el día o para finalizarlo. Una gran ventaja de este completo juego de toallas es que son de secado rápido y ligeras, así como fáciles de cuidar, absorbentes y resistentes.
El pack se compone de 6 piezas que van desde una toalla pequeña, pasando por una de manos hasta más grandes para el cuerpo completo (2 toallas de ducha, 2 toallas de mano, 2 toallas de invitados). Las medidas de los diferentes artículos de este juego son toalla de ducha: 65 x 120 cm, toalla de mano: 50 x 90 cm, toalla de invitados: 30 x 40 cm
Además, estos packs están disponibles en diferentes colores: azul oscuro; gris oscuro; blanco. A la hora de lavarlas, hay que tener en cuenta las recomendaciones que nos dan desde Lidl para que su cuidado sea perfecto y no pierdan la suavidad del algodón. Por ello hay que lavar a máx. 60 °C, no usar lejía, secar en la secadora a máx. 60 °C con programa para prendas delicadas, planchar a máx. 150 °C (nivel 2). Se puede usar la plancha de vapor y no lavar en seco.
Puedes conseguir el juego de toallas, 6 piezas de Livarno por un precio de 14,99. Un auténtico chollo para un pack tan completo como este.
Recuerda que lo puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lidl como a través de la propia página web de la famosa cadena de supermercados alemana.
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