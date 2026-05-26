Aprovechando que ya estamos en una época de sol, calor y buen tiempo y que el verano está a la vuelta de la esquina, puede que sea el momento de darle una vuelta a nuestra ropa de baño. Si quieres conseguir la mejor calidad sin que tu cuenta bancaria se vea afectada, la cadena de supermercados Lidl es la solución.

Y es que en estas tiendas puedes encontrar chollos como el juego de toallas, 6 piezas que puedes encontrar a un precio espectacular.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el pack de toallas de algodón más baratas del mercado: por solo 14,99 euros / LIDL

Un juego completo al mejor precio

Este juego de toallas es de puro algodón, por lo que su calidad para secarnos después de una ducha relajante es de 10 y nos dejará perfectos para comenzar el día o para finalizarlo. Una gran ventaja de este completo juego de toallas es que son de secado rápido y ligeras, así como fáciles de cuidar, absorbentes y resistentes.

El pack se compone de 6 piezas que van desde una toalla pequeña, pasando por una de manos hasta más grandes para el cuerpo completo (2 toallas de ducha, 2 toallas de mano, 2 toallas de invitados). Las medidas de los diferentes artículos de este juego son toalla de ducha: 65 x 120 cm, toalla de mano: 50 x 90 cm, toalla de invitados: 30 x 40 cm

Además, estos packs están disponibles en diferentes colores: azul oscuro; gris oscuro; blanco. A la hora de lavarlas, hay que tener en cuenta las recomendaciones que nos dan desde Lidl para que su cuidado sea perfecto y no pierdan la suavidad del algodón. Por ello hay que lavar a máx. 60 °C, no usar lejía, secar en la secadora a máx. 60 °C con programa para prendas delicadas, planchar a máx. 150 °C (nivel 2). Se puede usar la plancha de vapor y no lavar en seco.

Puedes conseguir el juego de toallas, 6 piezas de Livarno por un precio de 14,99. Un auténtico chollo para un pack tan completo como este.

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Recuerda que lo puedes conseguir tanto en las tiendas físicas de Lidl como a través de la propia página web de la famosa cadena de supermercados alemana.