Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la raqueta de pádel que baja más de 100 euros su precio esta semana: marca Wilson y forma de diamante
Se trata de la pala oficial de Fernando Belasteguin con tecnología SpinEffect para superficie texturizada rugosa
El pádel es un deporte que ha ido ganado millones de adeptos año tras año. Puede que sea el deporte de raqueta que más se practica en nuestro país sin importar la edad de los jugadores. Muchas ciudades han ido adaptando sus espacios para crear nuevas canchas y la demanda no parara de crecer.
Para jugar bien a este deporte no solo hace falta práctica, sino también contar con un buen equipo con el que devolver cada bola perfecta. Las raquetas de pádel no suelen ser baratas, pero Lidl acaba de sorprender con una rebaja espectacular de una pala de total calidad: se trata de la Pala de pádel Wilson Bela Team.
Más de 100 euros de descuento
Esta pala de pádel de la marca Wilson tiene una forma de diamante y un núcleo de goma EVA. De un color rojizo deportivo y llamativo, cuenta con un balance alto y amplio punto dulce. Y es que este producto no es una raqueta cualquiera, ya que se trata de la Pala oficial de Fernando Belasteguin con tecnología SpinEffect para superficie texturizada rugosa.
La pala de Wilson tiene un peso de 370 gramos y también cuenta con una correa para poder sujetar a la muñeca y dar el mejor golpe posible sin miedo a que salga volando o descordinemos nuestro revés.
Y si todo esto te ha convencido, aun tienes que ver el detalle final, su precio. Y es que esta pala de pádel Wilson Bela Team tiene actualmente un descuento de 44 por ciento, por lo que bajo su precio de 220 euros a 122,61. Como lo lees. Un descuento que los amantes del pádel que estén pensando en cambiar de raqueta o aquellos que quieran iniciarse en este deporte no pueden, dejar pasar.
Recuerda que puedes conseguir esta pala de Wilson tanto en las tiendas físicas de Lidl, como a través de la propia página web de la famosa cadena de supermercados alemana.
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