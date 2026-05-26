Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la raqueta de pádel que baja más de 100 euros su precio esta semana: marca Wilson y forma de diamante

Se trata de la pala oficial de Fernando Belasteguin con tecnología SpinEffect para superficie texturizada rugosa

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la raqueta de pádel que baja más de 100 euros su precio esta semana: marca Wilson y forma de diamante

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la raqueta de pádel que baja más de 100 euros su precio esta semana: marca Wilson y forma de diamante

Daniel Cid

El pádel es un deporte que ha ido ganado millones de adeptos año tras año. Puede que sea el deporte de raqueta que más se practica en nuestro país sin importar la edad de los jugadores. Muchas ciudades han ido adaptando sus espacios para crear nuevas canchas y la demanda no parara de crecer.

Para jugar bien a este deporte no solo hace falta práctica, sino también contar con un buen equipo con el que devolver cada bola perfecta. Las raquetas de pádel no suelen ser baratas, pero Lidl acaba de sorprender con una rebaja espectacular de una pala de total calidad: se trata de la Pala de pádel Wilson Bela Team.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la raqueta de pádel que baja más de 100 euros su precio esta semana: marca Wilson y forma de diamante

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la raqueta de pádel que baja más de 100 euros su precio esta semana: marca Wilson y forma de diamante / Lidl

Más de 100 euros de descuento

Esta pala de pádel de la marca Wilson tiene una forma de diamante y un núcleo de goma EVA. De un color rojizo deportivo y llamativo, cuenta con un balance alto y amplio punto dulce. Y es que este producto no es una raqueta cualquiera, ya que se trata de la Pala oficial de Fernando Belasteguin con tecnología SpinEffect para superficie texturizada rugosa.

La pala de Wilson tiene un peso de 370 gramos y también cuenta con una correa para poder sujetar a la muñeca y dar el mejor golpe posible sin miedo a que salga volando o descordinemos nuestro revés.

Y si todo esto te ha convencido, aun tienes que ver el detalle final, su precio. Y es que esta pala de pádel Wilson Bela Team tiene actualmente un descuento de 44 por ciento, por lo que bajo su precio de 220 euros a 122,61. Como lo lees. Un descuento que los amantes del pádel que estén pensando en cambiar de raqueta o aquellos que quieran iniciarse en este deporte no pueden, dejar pasar.

Noticias relacionadas

Recuerda que puedes conseguir esta pala de Wilson tanto en las tiendas físicas de Lidl, como a través de la propia página web de la famosa cadena de supermercados alemana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La multas de 1.000 euros que van a recibir en el buzón miles de conductores tras lo ocurrido en 2025: sanciones firmes con pérdida de puntos
  2. Multas de 200 euros en el interior del coche pese a detenerse en un semáforo en rojo y arrancar cuando se pone en verde: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  3. Multado con 200 euros por usa la baliza v16 pero no tener la botella obligatoria a mano: la Guardia Civil vigila los maleteros
  4. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de cojines de terraza para butaca más barato del mercado: por solo 8,99 euros el pack
  5. Dramático suceso en la playa de Salinas: desaparece un joven arrastrado por la corriente
  6. Un vecino de Villaviciosa, al borde de la muerte por la picadura de una víbora: 'Pude contarlo, un niño igual no hubiera tenido tanta suerte
  7. Los socorristas de Gijón rescatan a varios jóvenes del agua tras un momento de apuro en San Lorenzo
  8. La tragedia de Vidalina, que se precipitó con su furgoneta cuando iba a pasar el día con su hija y su nieta en su pueblo de Tineo: 'Siempre colaboraba cuando se lo pedías

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la raqueta de pádel que baja más de 100 euros su precio esta semana: marca Wilson y forma de diamante

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir la raqueta de pádel que baja más de 100 euros su precio esta semana: marca Wilson y forma de diamante

Sara Carbonero comparte una desgarradora confesión en pleno proceso de duelo por la muerta de su madre: "A veces me desbordo por el dolor punzante e irremediable"

Sara Carbonero comparte una desgarradora confesión en pleno proceso de duelo por la muerta de su madre: "A veces me desbordo por el dolor punzante e irremediable"

Alerta en los colegios asturianos: Educación se abre a suspender las clases en caso de temperaturas extremas

Alerta en los colegios asturianos: Educación se abre a suspender las clases en caso de temperaturas extremas

El Martes de Campo abarrota el Campo de San Francisco: Oviedo se vuelca con una de sus fiestas más emblemáticas

El Martes de Campo abarrota el Campo de San Francisco: Oviedo se vuelca con una de sus fiestas más emblemáticas

Queipo exige a Barbón que consensúe con el PP la Ley de Cultura e Identidad para que no sea "sectaria e ideológica"

Queipo exige a Barbón que consensúe con el PP la Ley de Cultura e Identidad para que no sea "sectaria e ideológica"

Page pide elecciones o una cuestión de confianza: "Es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia"

Page pide elecciones o una cuestión de confianza: "Es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia"

Las vacas van a la playa en Asturias: las insólitas imágenes de un grupo de "xatines" en la orilla de un arenal de Llanes en plena ola de calor

Las vacas van a la playa en Asturias: las insólitas imágenes de un grupo de "xatines" en la orilla de un arenal de Llanes en plena ola de calor

Atasco monumental en la autovía de Villaviciosa (A-64) por obras en un túnel y un accidente de tráfico: retenciones kilométricas en una jornada de playa festiva en Oviedo

Atasco monumental en la autovía de Villaviciosa (A-64) por obras en un túnel y un accidente de tráfico: retenciones kilométricas en una jornada de playa festiva en Oviedo
Tracking Pixel Contents