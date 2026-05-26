Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la placa de inducción portátil más barata del mercado: podrás cocinar en cualquier sitio
Una oportunidad que no podrás dejar escapar
Si quieres tener el poder de cocinar en cualquier parte no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden la placa de inducción portátil más barata del mercado, una oportunidad que no podrás dejar escapar. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de una placa doble de inducción de 3.500 vatios con la que podrás cocinar de forma rápida y con ahorro de energía.
Tiene una superficie de vidrio especial de fácil cuidado y es apta para utensilios de cocina de inducción con un diámetro de base de 10 a 22 centímetros.
Esta placa de inducción tiene un control de las zonas de cocción mediante panel táctil con sensor y pantalla LED; y cuenta con 9 niveles de potencia y un nivel de potencia máxima adicional.
Además, tiene la detección de recipientes integrada: con señal acústica de advertencia y desconexión de seguridad.
Pero no solo eso, también cuenta con un temporizador regulable hasta 240 minutos; y protección contra sobrecalentamiento y sobretensión, además de bloqueo de seguridad para niños.
Y ojo, solo es para utensilios de cocina con base magnética.
Más barata
Esta placa de inducción portátil tenía un precio de 64,99 euros, pero ahora en Lidl te la venden aún más barata, bajando hasta 59,99 euros, todo un chollo.
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