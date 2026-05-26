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Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 sillones plegables con respaldo trenzado más baratos del mercado: una experiencia de asiento de primera clase

Cuenta con un respaldo en 7 posiciones que adapta tu posición de asiento de forma flexible, desde una posición erguida para comer hasta una posición muy reclinada para relajarte

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 sillones plegables con respaldo trenzado más baratos del mercado: una experiencia de asiento de primera clase

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 sillones plegables con respaldo trenzado más baratos del mercado: una experiencia de asiento de primera clase

Daniel Cid

Llega el momento de poder relajarte en tu terraza o jardín mientras disfrutas de un buen desayuno, una comida o finalizas el día al aire libre ya sea solo o acompañado. Por ello, tener lo más cómodo y bonito al mejo precio es más que posible gracias a Lidl, donde la calidad va de la mano de gastos asequibles.

Ejemplo de ello es el set de sillones plegables de entramado Valencia que vende la marca y que puedes comprar en pack con un precio que te asombra.

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 sillones plegables con respaldo trenzado más baratos del mercado: una experiencia de asiento de primera clase

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de 2 sillones plegables con respaldo trenzado más baratos del mercado: una experiencia de asiento de primera clase / LIDL

Dos sillones de lujo y cómodos

Disfruta de horas de relax al aire libre con el juego de 2 sillones plegables de la serie Valencia. Este dúo combina un diseño atemporal con la máxima funcionalidad y convierte tu terraza en un elegante refugio. Ya sea para desayunar juntos al sol o para una cena acogedora, los sillones Valencia ofrecen una experiencia de asiento de primera clase gracias a su aspecto de polirratán de alta calidad y a su respaldo ajustable en varias posiciones.

Elegante trenzado de polirratán: El trenzado de doble cara no solo proporciona un aspecto elegante, sino que también ofrece un alto confort de asiento incluso sin cojines. Cuenta con un respaldo en 7 posiciones que adapta tu posición de asiento de forma flexible, desde una posición erguida para comer hasta una posición muy reclinada para relajarte.

Un marco de aluminio con recubrimiento en polvo garantiza la máxima estabilidad con un peso reducido, absolutamente inoxidable. Otro detalle que no pasa desapercibido es que con unos pocos movimientos, los sillones se pueden plegar y guardar sin esfuerzo. Gracias a sus materiales robustos y a una estructura estable, los sillones reclinables son ideales para el uso en exteriores.

Puedes conseguir el set de sillones plegables de entramado Valencia de la marca Livarno por tan solo 123,99 euros. Todo un chollo para dos artículos de esta calidad que, sin duda, transformarán tu terraza o jardín y agradecerás en tus horas de descanso.

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Recuerda que puedes conseguir este set, tanto en las tiendas físicas de Lidl, como en la página web de la propia cadena de supermercados de la cadena alemana.

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