Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la máquina de coser Singer más barata del mercado: disponible por menos de 10 euros
Será tu aliada para cualquier arreglo en la ropa
Si necesitas una aliada al hacer cualquier arreglo en la ropa no puedes perderte la oferta que tienen en Lidl donde venden la máquina de coser Singer más barata del mercado. Está disponible por menos de 10 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con ella.
Se trata de la máquina de coser manual Singer que es compacta, ligera, portátil, potente y es ideal para reparaciones rápidas en casa.
También es una compañera ideal para los viajes, ya que su tamaño compacto cabe en cualquier bolso.
Fácil de usar: ya viene enhebrada y con la bobina puesta, por lo que tanto principiantes como profesionales pueden empezar a trabajar con facilidad.
Esta máquina de coser es adecuada para todo tipo de trabajos manuales y reparaciones en prendas de tela vaquera, lana, tejidos, dobladillos de pantalones, cortinas, desgarros, etc. Con ella puede coser incluso cortinas colgadas.
Descuento
Pero lo mejor de todo es su precio, ya que esta máquina de coser tenía un precio de 19,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 50 por ciento, la mital, con lo que solo pagarás 9,99 euros, un chollo.
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