Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con el tensiómetro más barato del mercado: el más recomendado por los clientes
La importancia de la salud
Qué importante es la salud, por eso no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl donde venden el tensiómetro más barato del mercado que es el más recomendado por los clientes del supermercado. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con él.
Se trata de un tensiómetro de muñeca con el que podrás medir la tensión arterial y el pulso en la muñeca. Y cuenta con Inflation-Technology: medición rápida y cómoda ya durante el inflado.
Este tensiómetro tiene un manguito para contornos de muñeca de 13,5 a 21,5 centímetros y cuenta con una pantalla clara y de fácil lectura.
Asimismo, tiene indicador de riesgo, detección de arritmias y dos memorias de usuario para 120 valores de medida cada una.
El tensiómetro también hace el cálculo del valor promedio, tiene indicador de fecha y hora; y desconexión automática.
Además, este tensiómetro no viene solo, incluye 2 pilas AAA de 1,5 V, cartilla de registro de la tensión arterial y una práctica caja para guardarlo.
Descuento
Pero sin duda lo más destacado es su precio, ya que este tensiómetro que venden en Lidl tenía un precio de 14,99 euros, pero ahora viene con un descuento del 20 por ciento, con lo que se queda en 11,99 euros.
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