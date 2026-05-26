Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para hacerse con la almohada cervical de Emma que está al 78 por ciento de descuento: van a volar

Si quieres dormir como un lirón no puedes perderte esta oferta que tienen en Lidl, donde venden la almohada cervical de Emma con un increíble descuento del 78 por ciento. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para comprarla y van a volar.

Y es que con la almohada cervical Emma con Air-Circulation tendrás un sueño reparador y un alivio notable. Y es que con esta almohada cervical viscoelástica de alta calidad con la innovadora tecnología Air-Circulation tienes confort, ergonomía y transpirabilidad.

Almohada. / Lidl

Esta almohada ofrece un soporte óptimo para el cuello y los hombros: La espuma viscoelástica con memoria se adapta a la forma individual de la cabeza y el cuello, reduce los puntos de presión y garantiza una postura saludable al dormir.

En cuanto a su sistema Air-Circulation: Los canales de ventilación especiales permiten la máxima circulación del aire, evitan la acumulación de calor y garantizan así un clima de sueño agradablemente fresco.

La almohada tiene un diseño ergonómico: Ideal para quienes duermen boca arriba y de lado, alivia la columna vertebral y puede prevenir eficazmente las tensiones.

Además, su funda de alta calidad y extraíble de 100% poliéster es transpirable, hipoalergénica y lavable al 60 grados, para una sensación de sueño permanentemente fresca e higiénica.

Y tiene calidad premium duradera: Mantiene su forma, es robusta y está desarrollada para mejorar de forma fiable su calidad de sueño durante muchos años.

Descuento

Pues esta almohada tiene un precio de 149,99 euros, pero ahora tiene un descuento del 78 por ciento, con lo que se queda en 32,99 euros, una oferta que no te puedes perder.