Adiós a la mampara del baño, estas son las nuevas tendencias en decoración

Después de las cortinas de baño, las mamparas se hicieron las reinas del baño. En un primer momento de PVC, más tarde se hicieron fuertes las mamparas de cristal. Sin embargo, es momento de decir adiós a la mampara para seguir las nuevas tendencias en decoración, con una medida más natural.

Una de las propuestas es eliminar completamente la mampara con una ducha abierta que hace que la estacia sea mucho más grande, además de ser mucho más accesible y fácil de limpiar.

Un baño. / Freepik

También está en tendencia la utilización de materiales continuos como la piedra natural, el microcemento o los revestimientos sin juntas. Esto supone una mejora considerable a la hora de limpiar el baño, además de ser mucho más higiénico.

Otra opción para los que no quieren romper del todo con la mampara es la colocación de paneles fijos de vidrio sin marcos que tienen una estética mucho más actual.

Desembolso económico

Estas tendencias se están imponiendo, además no suponen un mayor desembolso económico.