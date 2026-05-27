Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con la viral máquina de granizados y helados que te costará menos de 100 euros

Llega el verano y a quién no le apetece un buen granizado. Pues ahora puedes hacerte con la viral máquina de granizados y helados que vende Action por menos de 100 euros. Mañana se esperan colas kilométricas en Action para hacerse con ella.

Y es que seguro que una máquina similar te ha salido un montón de veces en el "Para ti" de tu red social favorita. Normal, porque este pequeño electrodoméstico se ha vuelto viral.

Máquina de granizados. / Action

No es para menos, la máquina de granizados que venden en Action se enfría rápidamente y mantiene el frío hasta 12 horas. Además, puedes elegir entre helados, granizados, cócteles helados, frappés, batidos o zumos frescos.

Está equipado con 8 niveles de temperatura y programa de limpieza, así que por lo único que tendrás que preocuparte es por elegir el sabor.

Con esta máquina de granizados y helados podrás preparar en casa bebidas bien frías en un santiamén.

Elige lo que te apetezca: helado, granizado, un cóctel helado, un frappé, un batido o un refrescante zumo frío. Reúne los ingredientes, échalos todos en la máquina, selecciona el programa adecuado y listo.

No necesitas cubitos de helado ni remover nada, la máquina se encarga de todo. Ideal para fiestas, días calurosos o simplemente para un momento refrescante entre horas.

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Promoción

¿Y cuánto pagarías por ella? Pues esta máquina de granizados estaba a 129,95 euros, pero como está en la promoción semanal de Action tiene un 23 por ciento de descuento, con lo que se queda en solo 98,98 euros.